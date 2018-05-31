腦癌個人化疫苗 可望延長病患壽命

2018-05-31

〔編譯周虹汶／綜合報導〕得到腦癌中最常見且死亡率最高的「膠質母細胞瘤（GBM）」病患們，確診後通常活不到一年半，五年存活率更不到十％，但近期出現一線生機：研發中的抗癌個人化疫苗「DCVax-L」。第三期臨床試驗的受試者存活率多有增加，餘命中位數將近兩年；且當中壽命延長最多的三成病患，平均活了四十．五個月，最多的甚至超過七年。

根據「DCVax-L」療法，GBM患者須先進行傳統手術，把腦瘤盡可能移除乾淨，並接受放射線治療、口服化療藥物等標準療法；再訓練患者的免疫細胞樹突細胞能辨識並摧毀自身的癌細胞，使這些樹突細胞帶有抗原，接著把重新培養的樹突細胞從手臂注入，即可辨識並消滅手術未根除的殘留腫瘤組織癌細胞，前三支間隔數週注射一次、後三支間隔數月，第二年則是每半年施打一劑。

實驗設計上，研究人員讓病患接受標準療法並搭配量身打造的「DCVax-L」或安慰劑，但安排隨機，惟疫苗組人數為安慰劑組的兩倍；此外，任何受試者一旦出現病情復發或惡化，皆可立刻獲得疫苗，最後總計用到高達九成受試者身上。

第三期臨床試驗經費，來自製造疫苗的美國「西北生物療法公司（NWBO）」，受試對象則主要由美國密蘇里州聖路易斯華盛頓大學（WUSTL）醫學院附設巴恩斯—猶太醫院（Barnes-Jewish Hospital）旗下阿爾文．塞特曼癌症中心（Alvin J. Siteman Cancer Center）負責徵召，在多家醫學機構合作下，最後共有三三一名GBM患者受試，樣本橫跨四國八十處。

結果，三三一名患者餘命中位數廿三．一個月，超過以往接受傳統療法但一般只活十五至十七個月的患者；其中一百名「壽命延長倖存者」更平均活了四十．五個月，但他們並未出現良好預後特徵，令專家意外，有待進一步了解原因。此外，三三一名病患中，有七位出現嚴重腦腫脹、癲癇症狀，研判可能是「DCVax-L」導致的副作用。

此研究廿九日登上《科學轉譯醫學（Science Translational Medicine）》期刊。NWBO將繼續贊助後續實驗，以便針對存活的受試者進行後續研究。