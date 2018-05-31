西藏資訊封鎖 比北韓更嚴重

2018-05-31

北京希望完全隔離西藏

〔國際新聞中心／綜合報導〕長期關注西藏的國際非政府組織「國際聲援西藏運動」（International Campaign for Tibet），日前發表報告揭露中國政府在藏區實施的壓迫政策，指控中國領導人希望完全隔離西藏，相較於仍有少數外國媒體存在的北韓，西藏的資訊封鎖顯得比北韓更嚴重，要求中國政府解除對外籍人士在藏區的旅行限制。

紐時記者採訪遭拘、遣回北京

自由亞洲電台（ＲＦＡ）報導，在這份四十幾頁的「禁止通行：中國強制隔離西藏和政策對等事例」的英文報告中，國際聲援西藏運動主席馬麥凱西（Matteo Mecacci）指出，獨立國際觀察員遭限制或禁止訪問藏區，但中國官員代表團卻可隨意出入西方民主國家，宣揚其政策。

阻出國 藏人證件特殊編碼

報告引述今年二月初兩名紐約時報記者的遭遇。他們在藏曆新年期間來到四川德格縣宗薩寺報導當地節日習俗，卻遭警方拘留近十七個小時，然後被迫搭機返回北京。長期關注西藏事務的女作家朱瑞，引述一名藏人的經歷指稱，該名藏人出關掃描身分證件時，讀卡機發出和漢人出關時不同的聲音，推斷海關人員可據此迅速辨識藏人身分，並施加盤查。

報告說，中國政府百般阻撓外國媒體報導，同時也限制藏人朝聖或出國，企圖阻止他們對外界發聲，以免藏區封鎖性政策被國際所知曉。據國際聲援西藏運動統計，近年來已有至少一五三名藏人因令人窒息的民族政策，選擇自焚。最近一起自焚在今年三月，四十四歲藏人次闊杜恰在四川自焚身亡。

再教育中心 性虐比丘尼

此外，「西藏人權與民主促進中心」二十九日也發表文章，引述一名曾在西藏那曲索縣的「再教育中心」度過約四個月時間僧人的證詞指出，中國的「政治再教育」中心裡，酷刑和性虐待現象猖獗，特別是針對比丘尼，「我親眼目睹監管人員亂摸比丘尼乳房、身體等情況。」