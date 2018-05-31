美報告：應北京要求 港特首拒美引渡逃犯

2018-05-31

美國務院最新報告 關注北京蠶食香港自治

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務院二十九日發表最新一份「香港政策法報告」，對北京逐步蠶食香港高度自治表達關注，除批評北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）言行涉嫌違反「香港基本法」外，還披露香港特首林鄭月娥去年十月曾應北京當局指示，拒絕美國移交逃犯的要求，更以北京正檢視其涉及另一宗罪案為由，將疑犯送往中國拘押，為一九九七年來首見。

點名中聯辦言行越界 違反基本法

報告指出，北京當局部分行為不符合基本法承諾的高度自治，北京不斷強調基本法從屬於中國憲法，淡化香港自治概念。例如，全國人民代表大會常委會副秘書長李飛去年十一月曾聲稱，中央與港府共同管治香港，某些重要事務更由中央直接管理，美方認為這是將基本法中標榜的港中差異模糊化。

報告指出，中聯辦在過去一段時間的政治活動及言論持續過界，違反基本法第二十二條，即「中央人民政府所屬各部門不得干預香港特別行政區根據基本法自行管理的事務」。

「美國─香港政策法」（United States - Hong Kong Policy Act），又稱「香港關係法」，是美國國會在一九九二年通過的法律，是香港在一九九七年七月主權移交中國後，美國政府重新釐定對港政策的法案，源自於中國發生六四屠殺事件後，大量港人對香港前途的憂慮及恐懼，美國藉由該法重申仍將在政治、經濟、貿易政策上，將香港視為與中國不同的地區，對外政策也會將港府與北京區別對待。

北京：美無權對香港說三道四

對此，港府則和中國外交部同一口徑，重申外國政府不應干預香港內部事務，聲稱香港「回歸」中國以來始終嚴格按照基本法實施高度自治、港人治港，為國際社會有目共睹；「美方發表有關報告，對香港事務說三道四，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

但據香港蘋果日報報導，民主派公民黨立法會議員楊岳橋表示，報告顯示無論北京、港府如何強調保障一國兩制，實際上「所做的一切騙不了人，事實就是事實，任你怎說但眾人皆知」，強調目前香港仍保有高度自治，正因有司法獨立，但「北京、港府不好好用實際行動保護、鞏固外國信心，香港國際金融中心地位未必再獲得國際認可」。