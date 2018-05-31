中國去年扣押華裔學者 意在情蒐澳總理顧問

2018-05-31

澳總理顧問銜命調查中國滲透

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲雪梨科技大學華裔副教授馮崇義去年到中國學術交流遭當局扣押多日，「雪梨晨驅報」二十九日報導，中國安全當局幹員盤問馮崇義的重點，原來是澳洲總理滕博爾政治顧問加諾（John Garnaut）及加諾為滕博爾的工作內容，當時加諾正銜命與澳洲安全情報組織（ＡＳＩＯ）共同調查中國滲透澳洲政治。

雪梨晨驅報指出，馮崇義被中國國家安全部人員扣押時，一天遭盤問六小時之久，原本外界報導稱中國主要盤問馮崇義與澳洲自由派知識份子、批中人士圈人脈，但是根據一名匿名消息人士透露，中方最感興趣的是加諾，問了馮崇義數十個有關加諾的問題，還從他的電子郵件帳號、手機中搜尋任何與加諾有關的資料，以及搜尋「ＤＦＡＴ」（澳洲外交通商部縮寫）的資訊。

澳總理顧問加諾 是馮崇義老友

據了解馮崇義是加諾的老朋友。他被中國拘押期間也被問到對雪梨的中國富商黃向墨看法，後者與中共關係密切，據稱透過提供政治獻金影響澳洲政黨。這項新內幕很可能進一步升高北京和坎培拉的緊張關係。滕博爾辦公室和馮崇義都拒絕評論此事。

滕博爾二○一六年下令ＡＳＩＯ調查中國在澳洲情報活動和干預程度；曾任雪梨晨驅報駐中國記者六年的加諾，在滕博爾上任後被欽點出任總理高級顧問，提供他對中國對澳情蒐、干預活動的了解，當時他正與ＡＳＩＯ共同領導這項調查，包括了解黃向墨活動，並發現北京設法暗中干預澳洲政治已十年之久。

華裔富商黃向墨 中國獻金白手套

雪梨晨驅報前一天才披露前任澳洲勞工黨外長、親中派卡爾（Bob Carr）近日力促同黨國會議員祁奈利（Kristina Keneally）質詢滕博爾有關加諾的工作細節。卡爾否認此事，但勞工黨議員丹比（Michael Danby）痛批「卡爾是拿親北京智庫澳中關係研究院（ＡＣＲＩ）錢辦事的親北京極端份子」；「ＡＣＲＩ曾接受黃向墨重金資助，在中國商界利誘下透過提供卡爾資金支持北京立場」。