哄千金救中興? 中國批准伊凡卡商標 中興就解套

2018-05-30

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普十三日突然推文宣布，廢除美國關鍵技術售予中國通訊設備巨擘中興公司的禁令。美國非營利組織「華盛頓公民責任與倫理」（CREW）披露，在川普做出該決定前一週，中國當局七日一口氣批准川普女兒伊凡卡的五項商標申請，該組織指出，相關批准案，以及川普家族與中國其他的商業關聯，「引發潛在的倫理問題」。

美聯社則報導，截至本月二十七日，伊凡卡的「伊凡卡．川普商標公司」（Ivanka Trump Marks LLC）在過去三個月已取得中國十三項商標權，另有八項取得「暫時核准」，引發利益衝突問題。這些商標權將允許她的品牌，從出生時的嬰兒毛毯，到死亡時的棺材，以及生死間的商品：香水、化妝品、碗盤、鏡子、家具、書籍、咖啡、巧克力與蜂蜜等在中國銷售。

擔任白宮顧問的伊凡卡雖撤出其品牌產品的管理，並將資產交予家族經營的信託公司，不過她仍繼續從相關企業獲利。ＣＲＥＷ執行主任布克賓德（Noah Bookbinder）二十八日指出：「正當伊凡卡品牌繼續在他國擴展商業之際，伊凡卡拒絕放棄其企業格外令人憂心。它引發貪瀆的重大問題，因為她可能從其職位以及其父的總統職務獲利，或者她的政策工作恐受其企業在他國待遇的影響。」

川普政府上月提出禁止銷售晶片、軟體等商品給中興公司的計畫，旗下有八萬員工的中興表示，美國的舉動恐使該公司癱瘓。

然而川普本月十三日突然推文宣布，已與中國國家主席習近平共同努力，讓中興恢復營運，以免中國流失許多工作。然而，在該消息宣布前六天，中國批准伊凡卡五項商標申請，同時在本月二十一日，中國又再核准伊凡卡兩項零食、香料與漂白劑等商標。紐約時報報導，時間上的巧合引發外界對於川普家族企業與川普作為國家統帥的質疑，縱使川普在國家安全與貿易等議題上與中國角力，其家族與企業仍試圖利用他們的品牌在中國賺錢。

總計伊凡卡在中國已取得三十四項商標。文件顯示，伊凡卡的公司最近一次向中國提出的商標申請案中，有十七件是在二〇一七年三月二十八日，亦即她擔任白宮顧問前一天提出。而川普在中國則擁有上百件商標權，數位美國參議員警告這恐牴觸美國憲法，而外國政府可能利用川普商標，影響外交決策。