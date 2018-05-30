北韓棄核 恐耗15年

2018-05-30

〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國和北韓正籌備預定六月十二日舉行的兩國領導人峰會之際，曾經多次造訪北韓核設施的史丹福大學核武專家赫克（Siegfried S. Hecker）二十八日提出一份分析報告，警告即使北韓同意放棄核武，也可能需要耗費長達十五年落實。

能源部旗下「洛薩拉摩斯國家實驗室」前主任、現任史丹福大學教授赫克，是備受敬重的核武科學家，曾經四度造訪北韓寧邊核設施，也是目前為止唯一親眼看過北韓提煉濃縮鈾設備的美國科學家。他和前中央情報局（CIA）和國務院朝鮮半島事務專家、現任史丹福國際安全暨合作中心訪問學者卡林（Robert Carlin）以及研究助理瑟賓（Elliot Serbin）二十八日發表的這份報告，分析北韓棄核所需時程，與總統川普宣稱希望北韓「迅速棄核」差距甚大。

赫克說，「我們在談的是數十個地點、數百座建築，以及數以千計的人」，拆除這批始建於六十年前的龐大核設施，關鍵是「要與北韓建立不一樣的關係，使北韓不以核武為其自身安全保障」。

報告指出二十二個美國在談判時需要與北韓磋商的核計畫或者活動，例如現有核武庫存、核燃料再處理設施等，分三個彼此略有重疊的階段進行，總計十年。首先花一年時間停止核相關軍事、產業和人員活動；第二階段是逐漸結束核設施場、設備和武器，預計要花五年；最後也是最難的階段，是估計要花十年廢除這些設備、設施。

不過，赫克二十七日接受訪問時說，考量政治和技術上的不確定，他個人估計要花上十五年時間。他提醒，上述時程預留了一些談判膠著空間，例如如何清楚區分民用、軍用核活動。

濃縮鈾能用於製作核彈，也能用於發電。川普政府一開始說北韓必須放棄「所有」提煉濃縮鈾活動，新任國務卿龐皮歐上週在聯邦參議院外交委員會上首度鬆口，說在這個問題上需要一些「溝通空間」。然而，川普退出伊朗核協議的理由之一，正是無法接受這份協議允許伊朗在二○三○年以後生產核燃料。赫克說，另一個類似的問題還有要不要讓北韓的火箭工程師在當局棄核後將其所長投入和平用途的太空計畫。

美國政府三組人馬正分頭籌備會談，其中駐菲律賓大使金成領軍的代表團在板門店與北韓外交部次長崔善熙磋商峰會可能發布的共同聲明內容。棄核預料會是川普與金正恩峰會的一大棘手議題，川普政府一直未公開說明他想要北韓棄核的具體步驟，不過他上週兩度表示北韓解除其所有核計畫或許難以一步到位。

前國務院北韓事務特使尹汝尚二十七日向紐約時報指出，金成很可能在研擬美國和北韓都能同意的一系列文件，當中列出北韓放棄核武的三階段，第一是北韓提出他們願意解除核武程度，第二是北韓如何、何時向美說明棄核進展，第三就是美國如何驗證北韓的說法。