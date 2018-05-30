中國武裝南海 菲國:不惜一戰

2018-05-30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕面對中國在南海的動作頻頻，菲律賓目前僅「適時動用所有外交手段」，不斷「抗議」。但菲國外交部廿八日對中國拋出重話，強調總統杜特蒂不惜為南海資源一戰，疑力圖淡化杜特蒂本人廿二日引發民間反彈的對中之戰「必敗」說。

杜特蒂廿二日在慶祝菲國海軍建軍一百二十週年閱兵典禮上說，在南海「不打沒有勝算的仗」 ，「不管你接不接受，那就是當前的現實」。但菲國外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）廿八日在該部升旗典禮上強調，中菲雙方各有「紅線」，中方知之甚明；而四月還聲稱「需要中國」、「愛習近平」的杜特蒂也明確表示過，「若有人把南海資源捧走，他將會訴諸戰爭」，也已告訴習近平，「南海是我們的」，「還有比這更重的聲明嗎？」

至於菲國紅線，凱耶塔諾說，包括中國不在黃岩島興築，也不能拖走菲國擱淺於南沙群島東部仁愛暗沙的老舊登陸艦「馬德雷山脈號」，更不許任何一國擅自開採南海資源。以當地蘊含的石油與天然氣為例，杜特蒂正希望與中國簽訂聯合協議一起開採，「共同所有權」想法同樣引來菲國民意撻伐。

但凱耶塔諾也強調，單獨點名中國在南海軍事化的進階行徑，並不公平，「如果有龐大海軍艦隊駛過這區域，那不是軍事化嗎？」況且「我們甚至對軍事化都還沒個定義。」這番言論似是暗批美國海軍「希金斯號驅逐艦」（USS Higgins）和「安提頓號神盾巡洋艦」（USS Antietam）廿七日進逼西沙群島上中國所造人工島十二海里內的「航行自由」，這也是美軍首次在該區域出動兩艘船艦執行航行自由任務，且還在十二海里內進行機動演習。

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