庫克回杜克 勉藍惡魔們拒絕現狀

2018-05-30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國杜克大學今年的畢業典禮上，身為校友的蘋果公司執行長庫克，針對氣候暖化、槍枝暴力、經濟不平等、科技侵犯隱私等議題提出看法，鼓勵年輕世代面對不公義應「無所畏懼」，並善用科技的力量去改變現狀，因為「正是科技讓這個世代成為歷史上最美好的時代」。

鼓勵年輕世代 善用科技

庫克一九八八年取得福庫（Fuqua）商學院MBA學位，暌違母校三十年後，庫克開場親切呼喚杜克大學學生的暱稱—「嗨，藍惡魔們！（Blue Devils），很高興回到這裡。」簡單祝賀後，庫克直言畢業生正進入充滿巨大挑戰的時代，因為美國社會分歧嚴重，人們拒絕傾聽不同意見，且地球暖化的毀滅性後果，以及校園和社區極度不平等的問題，甚至被某些人視而不見。

然而，即便眼前危機四伏，「我們並非無能為力，你們也並非沒有力量去進行修復」，因為沒有任何一代人比你們（畢業生）更有能量，沒有一代人可以如此快速地使變革發生。在科技幫助下，取得進步的速度超越以往，每個人都擁有工具，也有潛力塑造更完善的世界，只要你接受自身被賦予的能力，並跟隨內心的熱情，「這是歷史上最美好的時刻」。

庫克也坦言，自己並非總能清楚審視人生，但他知道人生最大的挑戰，就是知道何時該打破傳統的智慧，「不要只是接受你所繼承的世界，不要只是接受現狀」。庫克以朋友兼導師、蘋果創辦人賈伯斯為例指出，因為渴望改變，而拒絕接受現有事物，往往可以激盪出了不起的想法；真正改變世界的人，追隨的是願景，而不是隨波逐流。

諷刺臉書濫用個資

例如，蘋果公司拒絕接受全球暖化無可避免，因此百分百使用再生能源。蘋果也反對以讓科技發揮最大效能為「藉口」，來犧牲人們隱私，因此，蘋果才會盡可能減少蒐集使用者資訊，因為「我們知道那是屬於你的東西」。媒體指出，雖未直接指名，但庫克一席話顯然劍指深陷個資濫用風波的「臉書」。

庫克希望學子記住前總統甘迺迪的談話，「當你看到歧視、貧窮、不公義和不公平，你應該做最不願意接受現狀，且最積極改善現狀的人」，不論你從事醫學、商學、工程或人文科學，都應「無所畏懼地踏出第一步」，讓更高的目標引領你，而非跟著掌聲決定方向。最後，庫克引用黑人民權領袖馬丁路德金恩博士在杜克大學的演說：「做對的事，不管何時都是最佳時機。」