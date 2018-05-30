限制宗教 中國列特別關切名單

2018-05-30

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十九日報導〕美國國務院今天發佈二○一七年宗教自由報告指出，中國憲法只保障「正常宗教活動」，卻未清楚界定什麼是「正常宗教活動」，中國仍持續迫害未向國家登記的宗教活動。

報告指出，中國自一九九九年就在國際宗教法案下被列為特別關切國家，美國國務卿去年十二月再次將中國列入特別關切國家名單，並對中國進行出口管制。

儘管政府封鎖訊息，但據媒體報導，過去一年至少有六起僧侶在西藏自治區自焚，以及發生一起割喉自殺事件。中國政府也持續以反宗教分離主義、反宗教極端主義及反恐為名，限制在新疆自治區的伊斯蘭教活動。

報告指出，中國今年二月生效的新宗教法規進一步限制宗教自由，包括宗教團體到海外旅行必須申請核准，而且中國宗教團體不得接受境外控制，迫使許多基督教團體停止宗教活動。中國當局持續騷擾浙江的基督徒，要求教會裝設監視器，讓警察每日監控，強制拆除十字架與教堂等仍時有所聞。

台灣部分，台灣憲法保障宗教自由，但六十七．五萬外勞及外籍看護不受勞基法保障，因此無法享受週休保障，使無法參加宗教活動。報告指出，過去一年有藏傳佛教組織指稱其僧侶無法取得居留證，在台灣從事宗教活動；但台灣當局表示，這與僧侶是否從事宗教活動無關，而是台灣不會發居留證給拿簽證進入台灣的外籍入士。此外，也有藏傳佛教團體控告當地一個佛教組織，指控該組織接受中國金援來騷擾他們。