美延後制裁北韓 川金會前先見安倍

2018-05-30

〔編譯孫宇青、管淑平／綜合報導〕在「川金會」死灰復燃後，美朝政府目前兵分三路加緊籌備。繼雙方各派人馬前往板門店和新加坡進行協商後，金正恩的左右手、北韓高官金英哲也證實將在卅日前往美國，可能會與美國國務卿龐皮歐會面。此外，美國政府預定宣布對北韓新一輪制裁，也已無限期延後。美國總統川普和日本首相安倍晉三，則同意在「川金會」前再次會晤。

韓聯社報導，北韓勞動黨分管南韓事務的中央委員會副委員長兼統戰部長、被視為「天安艦事件」主謀的金英哲，廿九日搭機抵達北京後先行會晤中國官員，預定翌日下午飛往美國紐約，成為十八年來訪美的北韓最高層級官員。據稱金英哲可能與龐皮歐會面，料再次向美方重申北韓無核化意志，並就「川金會」協議文內容進行最後協調。

美國駐菲律賓大使金成繼廿七日在板門店與北韓外交部次長崔善熙會談後，雙方卅日將繼續針對「北韓以無核化換取美國保障體制安全」，以及對無核化的分歧等核心議題談判，料將達成一定程度妥協。白宮副幕僚長哈金與金家「大內總管」、國務委員會部長金昌善，廿九日同步在新加坡磋商時間、地點、警衛等後勤事宜。

華爾街日報指出，北韓日前突然揚言取消「川金會」後，美國財政部立即著手擬定對平壤實施新一輪制裁，名單甚至涵蓋俄羅斯和中國等三十多個實體，以打擊海外資金流入北韓，預定美國時間廿九日正式公布。但在雙方關係有所復甦的情況下，美方為籌備峰會營造良好氣氛，廿八日決定無限期延後實施制裁。

北韓棄核 恐耗15年

不過，曾多次造訪北韓核設施的美國史丹福大學核武專家赫克，二十八日在一份報告中警告，即便北韓同意放棄核武，也可能需要十五年時間才能落實。赫克曾四度造訪北韓寧邊核設施，也是迄今唯一親眼目睹北韓提煉濃縮鈾設備的美國科學家。報告指出，首先，花一年時間停止核相關軍事、產業和人員活動；第二階段是逐漸結束核設施場、設備和武器，預計要五年；最後也是最難的階段，是估計要花十年廢除這些設備、設施。