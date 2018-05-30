20億美元邀美軍常駐 波蘭激怒俄國

2018-05-30

〔國際新聞中心／綜合報導〕波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）二十八日證實，他已針對美國在波國永久駐軍問題與美方官員討論，以抗衡俄羅斯的擴張態勢，美國國會參議院已要求五角大廈對此展開評估。俄國方面隨即做出反應，俄國總統普廷的發言人佩斯科夫表示，北約組織（NATO）在俄國邊境擴大軍事存在，無助於歐陸安全與穩定，俄方必將予以反制。俄國國會議員甚至警告，若波蘭允許美軍常駐，在俄國與西方爆發衝突時，波國恐將成為主要攻擊目標。

稍早前，波蘭Onet.pl和美國Politico Europe新聞網站披露，外流的波蘭國防部文件顯示，華沙願提供二十億美元（約六○三億台幣）經費，興建軍事、醫院、學校、體育館等設施，爭取美軍長期駐紮。文件指出，波蘭承諾為建設聯合軍事設施，以及美軍更靈活的調度，提供重要支持，這筆經費「可能需要十五億至二十億美元」，以提高這項協議的成本效益，減輕美國國會在預算不確定時的負擔。

布拉查克向國營電台表示，「美國參議院已和五角大廈聯繫，來評估美軍在波蘭永久部署事宜」，「美軍存在非常重要，因為它能嚇阻對手。」

美國會要求五角大廈評估

波蘭自一九九九年加入北約後，便試圖爭取與美國建立更密切的安全關係；隨著俄羅斯二○一四年併吞克里米亞，華沙當局的態度更為積極。美國總統川普曾多次針對經費分攤問題抨擊北約盟國，呼籲盟國將國防預算比例提高到國內生產毛額（GDP）的二％。波蘭自一五年開始便將國防預算比例調整至二％以上，展現與美國建立緊密關係決心。

目前波蘭同時有北約及美國軍隊輪流駐紮。北約二○一六年七月通過決議，強化在中東與東歐成員國的軍事部署，輪流在波蘭與愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等波羅的海三小國駐軍，確保不會重演俄羅斯對烏克蘭的軍事干預。美軍則在一七年一月調派三千五百名官兵、八十七輛坦克與一四四輛裝甲車進駐波蘭。