陪人走路 遛人師時薪900元

2018-05-28

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國洛杉磯演員麥卡錫（Chuck McCarthy）希望在工作之餘賺些外快，於是突發奇想提出陪人走路的無本服務─他首創的「遛人師」（The People Walker）公司兩年來規模從一人擴大到三十五人，該服務每小時要價三十美元（約九百台幣）。他說，他每週遛人四到五次，基本上每次一小時，他希望業務能擴展到全美國，最終全世界。

一臉鬍子的麥卡錫說：「我考慮成為遛狗師，但我沒養狗，所以我從來不必撿狗大便。我也看到許多私人教練廣告，因此我對女友說，『或許我只好成為遛人師』。」「遛人師」公司兩年前只靠他一人經營，由於需求量太高，現在值勤名單上有三十五名遛人師，而在其官方網站上，客戶可以選擇步行路線以及陪走夥伴。

社交脫節是「遛人師」業務發展的原因。專家說，不是因為人們朋友變少，而是因為「零工經濟」（gig economy）創造出一個自由工作者世代，這些工作沒有例行公事或傳統上串連起員工的社會連結。麥卡錫說，他的客戶有的是有小孩的已婚者，或不乏朋友的人。

此外，智慧型手機與社群媒體深化分隔，真實的人際關係被社群媒體上虛假的情誼取代。麥卡錫的客戶非常享受與不認識他們、也不會論斷或說八卦的人之間的人際關聯。他說：「這似乎像是一件新鮮事，但非常類似做告解、去酒館、找治療師或髮型師。」他認為，自己比較像是聽者而非說者，他與客戶的對話較多、剖白較少，「所以我不會說我知道最深、最黑暗的秘密，而且沒有人在步行途中崩潰痛哭」。

麥卡錫的客戶各種體型都有，步行的理由也不一而足。曾從事共乘服務的迪伊說，她整天坐著，因此去年決定要常到戶外，「我有健康上的問題，因此長距離走路對我非常困難，有個人同行，我們走得比我認為可以的還要遠很多。」她也注意到，當她開始與麥卡錫一起步行，她的心情與觀點都明顯變得較正面。