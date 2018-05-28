透析棕色脂肪 英追瘦身關鍵

2018-05-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國「每日科學」（ScienceDaily）網站報導，英國愛丁堡大學已發展出一種名為「微透析」（microdialysis）的技術，以測量人體內「棕色脂肪」（brown fat）如何產生熱量。棕色脂肪的功能是在寒冷時維持體溫，科學家希望藉此找出新療法打擊肥胖，但其運作方式仍待進一步研究。

愛丁堡大學研究團隊以「微透析」 對六名志願受試者進行測試，以正子電腦斷層掃描（PET/CT）引導小試管，置入人體棕色脂肪囤積處，並注入液體收集其組織化學成分照片。以往的研究僅依賴正子電腦斷層掃描，觀測人體內部棕色脂肪活動，但無法直接量測組織內化學因子。

研究團隊發現，在寒冷情況下，棕色脂肪會使用自身儲存的能量與其他物質產生熱能。在溫暖情況下，棕色脂肪也會活躍，但不需要以自身能量生熱能。這項研究發現堪稱一大突破，科學家希望這項技術有助於分析特定相關化學物質，俾便進一步了解棕色脂肪是如何運作。

偏瘦的人有較多棕色脂肪

人體多數脂肪屬於白色脂肪，主要位於皮下及內臟周圍。當人體卡路里攝取量高於燃燒量時，白色脂肪會儲存這些過多的能量。相較之下，棕色脂肪在嬰兒時期較多以維持體溫，但會隨著年齡增長減少；成人可能也保有大量棕色脂肪，主要位於頸部及上背部，通常體型偏瘦的人有較多棕色脂肪。

研究主筆、愛丁堡大學／英國心臟基金會心血管科學中心的史汀森（Roland Stimson）指出，藉由了解棕色脂肪如何激化，或能找出可促進能量燃燒的新療法，幫助肥胖者減重。