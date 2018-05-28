港史新課綱併中國史 不見六四

2018-05-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港政府教育局審查歷史教科書逾四年後，二十四日公布「初中中國歷史」課程修訂大綱，香港史破例不再列為獨立課題，而是融入不同的中國歷史主題，且中國爭取民主的「六四事件」等敏感議題也未被列入，令港府再度被質疑企圖透過教育灌輸中國政府的官方思想。

不只六四事件 連六七暴動也被消失

香港媒體報導，香港中學採用「中國歷史科及歷史科」兩史課程逾二十年，在教育局二十四日公布、預定二○二○年九月開始實施的新版課程大綱中，中國歷史科被重新劃分為九個「歷史時期」，旨在培養香港學生的「國家觀念」，使學生對中國歷史發展變化更加清晰，但香港歷史相關內容不再獨立成章，反而被設定為中國歷史各時期的子題。

例如，原本的「建國以來內地與香港關係」、「中英就香港前途問題談判歷程」等章節，分別被併入「建國至一九七八年間的內政」及「改革開放政策」等中國歷史架構中；「香港發展」、「文化特色」等主題，也成為中國歷史教學的一環。值得注意的是，中國一九八九年鎮壓學生運動的「六四事件」，以及香港一九六七年受文化大革命影響而爆發的「六七暴動」等議題，均未被納入課程。

香港教育局長否認有政治考量

針對外界質疑新課綱是在「矮化香港」，香港教育局長楊潤雄二十五至二十六日再三強調，此舉「無任何政治考量」，且修訂期間聽取教師專業判斷，至少有八成都認同此作法，希望學生能在學習中「切身感受香港與國家的關係」。教育評議會主席何漢權也力挺新課綱，直言國家歷史和香港發展為「你中有我、我中有你」，扼殺國史相當「不道德」。

類似爭議層出不窮。楊潤雄上月才批評，部分教科書指稱「香港位於中國南方」、「中國堅持收回香港主權」乃語意不清，之後教科書評審小組便以「措辭不恰當」為由要求修改，被抨擊是「政治審查」。民主派政黨「香港眾志」此前也指出，小學課本「今日常識新領域」原本提及媒體功能涵蓋「監察政府」及「揭露社會問題」，一七年的再版卻被刪除，指控當局顯然有系統地刪除書中「政治不正確」的內容。