港史新課綱併中國史 不見六四

2018-05-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港政府教育局審查歷史教科書逾四年後，二十四日公布「初中中國歷史」課程修訂大綱，香港史破例不再列為獨立課題，而是融入不同的中國歷史主題，且中國爭取民主的「六四事件」等敏感議題也未被列入，令港府再度被質疑企圖透過教育灌輸中國政府的官方思想。

不只六四事件 連六七暴動也被消失

香港媒體報導，香港中學採用「中國歷史科及歷史科」兩史課程逾二十年，在教育局二十四日公布、預定二○二○年九月開始實施的新版課程大綱中，中國歷史科被重新劃分為九個「歷史時期」，旨在培養香港學生的「國家觀念」，使學生對中國歷史發展變化更加清晰，但香港歷史相關內容不再獨立成章，反而被設定為中國歷史各時期的子題。

例如，原本的「建國以來內地與香港關係」、「中英就香港前途問題談判歷程」等章節，分別被併入「建國至一九七八年間的內政」及「改革開放政策」等中國歷史架構中；「香港發展」、「文化特色」等主題，也成為中國歷史教學的一環。值得注意的是，中國一九八九年鎮壓學生運動的「六四事件」，以及香港一九六七年受文化大革命影響而爆發的「六七暴動」等議題，均未被納入課程。

香港教育局長否認有政治考量

針對外界質疑新課綱是在「矮化香港」，香港教育局長楊潤雄二十五至二十六日再三強調，此舉「無任何政治考量」，且修訂期間聽取教師專業判斷，至少有八成都認同此作法，希望學生能在學習中「切身感受香港與國家的關係」。教育評議會主席何漢權也力挺新課綱，直言國家歷史和香港發展為「你中有我、我中有你」，扼殺國史相當「不道德」。

類似爭議層出不窮。楊潤雄上月才批評，部分教科書指稱「香港位於中國南方」、「中國堅持收回香港主權」乃語意不清，之後教科書評審小組便以「措辭不恰當」為由要求修改，被抨擊是「政治審查」。民主派政黨「香港眾志」此前也指出，小學課本「今日常識新領域」原本提及媒體功能涵蓋「監察政府」及「揭露社會問題」，一七年的再版卻被刪除，指控當局顯然有系統地刪除書中「政治不正確」的內容。

  • 在中國血腥鎮壓學運的「六四事件」廿九週年前夕，香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）廿七日發起以「抗威權悼六四」為主題的年度遊行，喊出釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政等口號。（歐新社）

    在中國血腥鎮壓學運的「六四事件」廿九週年前夕，香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）廿七日發起以「抗威權悼六四」為主題的年度遊行，喊出釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政等口號。（歐新社）

  • 在泛民主派前立法會議員梁國雄（長毛）帶領下，逾千名遊行人士抬起道具棺材，悼念六四屠殺中的死傷者，並要求北京當局釋放正遭監禁的中國諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞。（美聯社）

    在泛民主派前立法會議員梁國雄（長毛）帶領下，逾千名遊行人士抬起道具棺材，悼念六四屠殺中的死傷者，並要求北京當局釋放正遭監禁的中國諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞。（美聯社）

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