美雙艦駛近西沙 路透：恐再觸怒北京

2018-05-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「路透」引述美國官員報導，兩艘美國軍艦廿七日駛近中國在南海的人造島礁，執行「航行自由」任務。值此美國總統川普持續與中國、南韓等國合作，試圖與北韓化解對立的敏感時刻，繼五角大廈決定不邀請中國軍方參加「環太平洋聯合演習」之後，此舉可能再次觸怒北京。

兩名匿名官員指出，美國海軍「希金斯號」（USS Higgins）飛彈驅逐艦和「安提坦號」（USS Antietam）飛彈巡洋艦，廿七日駛入南海西沙群島（Paracel Islands）十二海里範圍內，在永興島、中建島、趙述島（Tree Island）、東島（Lincoln Island）附近，行使自由航行權利。

中國在南海劃定「九段線」，聲稱擁有南海大部分海域主權，近年更大肆擴張人造島礁，加速推動軍事化。近期，中國空軍才調派多架「轟6K」（H-6K）等轟炸機，在永興島進行起降訓練，引發美國、菲律賓和越南等國強烈批評。本月十二日拍攝的衛星照片顯示，人民解放軍已在永興島部署地對空飛彈或反艦巡弋飛彈。

現由中國控制的西沙群島，是北京勢力向南海擴張的中繼站。儘管當局已於二○一三年開放觀光，但香港、澳門及其他外國觀光客仍被拒之門外，官方的理由是當地有軍事設施，「現在還很敏感」。

此外，獨立資料分析機構「地出媒體」（Earthrise Media）分析「數位星球」（DigitalGlobe）衛星自二○一四年初起拍攝南沙群島渚碧礁的高解析度影像，指出中國自一四年起陸續在渚碧礁興建近四百座建物，包括雷達站、街道、大型民用建築，甚至有籃球場和操場，儼然一座規劃良好的小鎮。

專家指出，渚碧礁可能很快就會成為中國在南海駐軍的樞紐，成為解放軍陸戰隊的落腳處。