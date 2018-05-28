紐時：金力挽川金會 盼救經濟

2018-05-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩下月十二日在新加坡的會晤，似乎可望如期舉行。紐約時報分析，金正恩力挽「川金會」繼續舉行，顯示這場峰會對他何等重要，他企圖與美國達成協議，以解除對北韓的經濟制裁，挽救國內民生。然而，金正恩在被川普冷落後，仍表達交往意願，未必表示他會如美方所願放棄核武。

分析家：金未必會放棄核武

南韓首爾峨山政策研究院學者申英哲認為，北韓在經濟制裁下仍可存活，尤其是在中國幫助下，但只要制裁持續下去，金正恩就無法實現對人民的經濟成長承諾。他在接掌政權後的首場演說時誓言，在一九九○年代大饑荒時期受苦的北韓人民，將不必再省吃儉用。他去年曾向國家道歉，自己無法達成承諾，令他焦慮與懊悔。

不過，分析家也指出，無論制裁何等嚴厲，金正恩不會放棄核武，除非他達成某種協議，令他感到沒有核武也能確保安全。金氏政權的安全是沒有商榷餘地的首要之務，北韓強調需要安全保證，但不會基於經濟利益以核武為條件；不是因為制裁才進行對話，也不期望透過美國幫助追求經濟成長。

事實上，北韓在金正恩執政下有限度地擁抱市場經濟，每年經濟成長率達一％至五％。儘管外界將金正恩刻畫為核武挑釁者，但他在國內展現改革開放姿態。例如，他在平壤興建並翻新建築、參加南韓女子樂團演唱會、允許國家樂隊演奏美國音樂，甚至派遣官員前往中國學習其經濟改革。

分析家認為，金正恩雖將自己塑造成有活力、可親近及目標導向的領袖，但在國際制裁下他能做的有限。金正恩雖然大權在握，但新世代北韓民眾在成長過程中受到南韓影視作品影響，期待更好的生活品質，因此他在國內面對來自市場成長及平壤新興富裕階級的壓力。

此外，若美朝兩國無法迅速回歸外交正軌，金正恩可能會恢復武器測試，向美國施壓，以挽救其國內外政治地位。