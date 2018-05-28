文在寅倡議 華府與兩韓設熱線

2018-05-28

川普：川金會如期舉行

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「川金會」可望起死回生！南韓總統文在寅廿七日表示，與北韓領袖金正恩廿六日第二次會談中，金表達與美國總統川普會晤，以及北韓「完全」落實無核化的「堅定意志」，他也向金傳達川普推動美朝關係正向發展的意願，韓方將盡力確保美朝峰會如期舉行。川普則表示，籌備工作順利進行中，仍預定下月十二日在新加坡登場，「我們再看看會有何進展」。

金正恩：與川普會晤 意志堅定

文在寅與金正恩廿六日突然在板門店北韓轄區的「統一閣」會晤，文隔日親自說明會談過程和成果，指出此次會談是由金在廿五日主動提議，會談中金正恩表達實現朝鮮半島完全無核化的意志，也希望美朝會談成功，終結對峙歷史。兩韓一致同意，建立永久和平機制的過程絕不應中斷，也認同「川金會」如期舉行的重要性，並為此緊密合作中，包括此前遭北韓片面終止的兩韓高層級實務協商，也將在下月一日重新舉行。

此外，文在寅也向金正恩表示，川普在廿二日的美韓領袖峰會上表示，只要北韓實現無核化，美方不僅將終結敵對狀態，還有意幫助北韓發展經濟。不過，金正恩雖稱推動無核化的決心毫不含糊，但也坦言對美方是否將保障金氏政權感到懷疑。文在寅強調，美朝雙方已明確意識到對方需求，「川金會」能否成行，將取決於籌備工作順利與否。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，文在寅透露，美朝雙方將在短期內「實際對話」，直接針對「川金會」進行談判。文還建議，美國與北韓未來可設立「兩國熱線」，甚至是華府與兩韓間的「三國熱線」，但前提是先舉行「三方會談」。他進一步指出，若美朝峰會圓滿落幕，盼能透過三方會談正式終止韓戰。

與此同時，川普繼廿六日推文表示，已與北韓針對恢復峰會進行建設性對話後，同日稍後在白宮回答記者提問時，進一步表示美朝籌備「川金會」的進展良好，「我們仍希望下月十二日在新加坡會談，這項計畫沒有改變；還會發生什麼事，讓我們持續觀望。」川普甚至表示，「我認為美朝峰會存有許多善意」，朝鮮半島完全無核化將是「天大的好事」。白宮新聞秘書桑德絲廿六日也證實，美方先遣團隊已啟程前往新加坡，為峰會進行前置作業。