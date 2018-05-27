普廷承諾不連任 暗示2024年轉任總理

2018-05-27

〔編譯周虹汶／綜合報導〕今年三月第四度當選總統的俄羅斯總統普廷廿五日表示，他始終嚴守俄國憲法總統不可超過連續兩任的規定，意謂著二○二四年任期結束時將交出大位。不過，他的說法被解讀為，並未排除動用○八年改任總理掌握大權的「借屍還魂」舊技。因此，在可預見的未來，外界恐還看不到已掌權近廿年的普廷時代終結可能性。

普廷現年六十五歲。根據他廿五日面對提問的回應說法，俄國憲法明白禁止總統在職「超過連續兩任」，而「現在是我的第二任期」；他要眾人記得他「上次離開總統位子」的華麗身影，「我這次也計畫堅守那些規定。」在三月大選前，普廷就曾表示，他無意為了二○二四年任期屆滿後繼續留任而修改憲法。

然而，普廷要人民記得他上一次在二○○八年離開總統位子的身影，被解讀為他打算故技重施，轉任總理繼續掌權。普廷曾於二○○○年及二○○四年兩度參選總統並勝選，擔任總統長達八年；二○○八年卸任後，他的繼任者梅德維傑夫除了提名他出任總理，還主張總統任期由當初四年改為六年，並挾執政黨在國會的多數優勢，順利修憲。自一九九九年來未放過實權的普廷，一二年因而再度出馬角逐總統大位，今年三月又爭取第二任期成功，得票率更創個人新高；若這屆任期順利做滿，已是俄國史上在位時間第二長的領導人，僅次於史達林上一世紀專政三十年。