川普反覆無常 亞洲盟國不安

2018-05-27

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普對於與北韓領導人金正恩的會面，先是慶賀、接著取消，最後暗示或許仍照計畫舉行，所有這一切皆快速發生。紐約時報報導，該戲劇性轉折顯然是川普政府沒有諮詢區域盟邦的結果，恐加深該區盟國對於美國亞洲政策長期方向的疑慮。

報導指出，取消峰會的決定對南韓總統文在寅尤其無禮，不僅因為他竭力斡旋川金會，也在於他廿四日甫從華府返回首爾，就接獲川普宣布取消該峰會的消息，而他廿二日還在白宮橢圓形辦公室商討峰會細節，廿一日一名南韓官員表示，川金會「九十九．九％」將如期舉行。

川普另一關鍵盟友、日本首相安倍晉三在獲知峰會取消時，正前往俄國途中，在他降落聖彼得堡後，幕僚必須倉促掌握川普該信函內容。日本特別擔憂川普或許與北韓達成協議，據此，金正恩同意停止試射恐抵美國的彈道飛彈，但繼續試射恐瞄準日本的短程飛彈。

在所有尋求影響與北韓協商的國家中，日本態度最為強硬，其一再敦促北韓完全且立即去核化，日本也對北韓的動機最質疑，一再提醒美國，北韓過去在核子協議上的出爾反爾。康乃狄克大學日韓現代史專家杜登說：「但這一回是川普政府變卦，所以現在究竟是誰不能信任？較長期的挑戰是：在最後關頭，美國或許不會挺日本。」

川普的髮夾彎及決策漠視盟國的作風，恐令依賴美國以保護國身分扮演區域領袖角色，以對抗北韓以及崛起中國的夥伴國家感到不安。近幾週，川普不僅威脅將與中國展開貿易戰，也宣布恐重創盟邦的政策。儘管與安倍關係緊密，川普政府並沒有給日本鋼鋁關稅豁免，同時宣布將進行恐對日韓進口汽車加徵關稅的貿易調查。

在貿易上如此的挑釁行動，可能促使亞洲領袖即便不全然信任中國當局，也向中國靠攏。北韓研究大學教授楊武仁說：「這兩難局面是，多數亞洲盟國在國家安全上依賴美國，但在經濟繁榮上卻依賴中國。」如果美國撤出該區，美國盟邦擔心中國恐利用該真空，更激進地追求南海爭議性領土的聲索，並利用經濟誘因，掌控東南亞較小國家。

部份專家認為，川普對峰會的反覆不定將使繼續施壓北韓，使其如川普所願完全裁減軍備，益形困難。西澳洲大學北韓問題專家弗萊克也說，上月兩韓領袖峰會後，南韓恐不願對北韓實施更嚴峻的制裁，更重要的是中國，不太可能實施任何制裁，「他們為何要這麼做？尤其中國政府與人民皆認定挑釁者是川普」。