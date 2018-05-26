傳染病住院 肥胖者存活率多5成

2018-05-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕多國學者在奧地利首都維也納舉行的「第二十五屆歐洲肥胖會議」發表的多起研究顯示，與正常體重的病患相比，得到傳染病、肺炎與敗血症的胖子，入院治療的死亡率足足少了二至五成，肌肉萎縮機率也較低。

二十五日由丹麥發表的研究指出，樣本包含二○一一至一五年因傳染病住院的三萬五四○六名丹麥民眾，其中一．八萬人有體重問題。身體質量指數（ＢＭＩ）達二十五的「過重」人士，染上傳染病後接受住院治療的死亡機率，比ＢＭＩ高於十八．五但未滿二十五的「體重正常」病人少了四成；與後者相較，ＢＭＩ三十以上的「肥胖」者，逃過死劫的機會更多上五成。不過，這項研究尚未刊上具一定公信力的同僚審查期刊。

台灣台北醫學大學與美國德州約翰彼得史密斯醫院二十五日聯合發表的另一篇論文也指出，根據美國千家醫院一三至一四年所收治、染上肺炎但沒動用到呼吸器的一七○萬名美國病患資料，體重過重者死亡機率比正常體重者少了二十三％，肥胖者甚至少了二十九％；若肺炎已嚴重到使用呼吸器，他們的死亡率也比一般病人分別少了二十一和三十％。再以這些醫院同期所收三七○萬名敗血症患者來看，肥胖病人確實比正常體重者倖存機會多了二十二％，此發現或許可成為醫院未來搶救感染性休克病患的排序指標之一。

丹麥奧胡斯大學附設醫院臨床流行病專家格里伯沙特分析，一切可能是因肥胖者身上儲存足以對抗病魔的能量較多，或是肥胖導致身體長期處於慢性發炎狀態，亦即免疫系統本來就因應感染情境而始終上緊發條。但專家也警告，因肥胖而來的致命疾病更不計其數，建議體重超標的民眾勿心存僥倖。