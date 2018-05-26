愛爾蘭公投 可望廢除憲法墮胎禁令

2018-05-26

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕天主教國家愛爾蘭的三百五十萬名選民，二十五日針對是否廢除保障胎兒生命權的憲法第八修正案，投下歷史性選票，投票結果將於二十六日出爐。該修正案使愛爾蘭成為全球對墮胎限制最嚴格的國家之一，公投前的最後幾份民調顯示，支持廢除陣營微幅領先。

一九八三年，愛爾蘭公投賦予胎兒具有與孕婦同等的生命權，並將之入憲，此即為第八修正案；根據該案，愛爾蘭幾乎全面禁止任何情形的墮胎，包括性侵、亂倫以及致命畸胎等，尋求或提供墮胎協助者最高可處十四年徒刑。二○一三年，一名墮胎被拒的孕婦因流產引發敗血症死亡後，愛爾蘭放寬禁令，准許唯有危及母親生命的墮胎。

總理支持廢除禁令

嚴格的墮胎禁令，促使愛爾蘭每年約有三千五百名婦女前往海外、尤其是英國墮胎；另估計有兩千名婦女在網路上非法購買墮胎藥。支持改變的愛爾蘭總理瓦拉德卡警告該公投是「一世代一次的決定」，若廢憲不成，至少要再等三十五年才重獲定奪機會。

若廢憲過關，愛爾蘭政府計畫立法完全解除懷孕十二週墮胎禁令，十二週以上至二十四週間，則唯有危及孕婦健康與致命畸胎才准予墮胎。

過去數月，愛爾蘭社會瀰漫廢憲正反方的激戰。公投前的最後民調顯示，儘管約有十四％至二十％選民心意未決，但支持廢憲者佔多數；一份民調顯示，支持陣營以五十六％小幅領先反對者的五十二％。

愛爾蘭是天主教徒佔多數的歐洲國家，然而，有別於一九八三年的公投，此次教會影響力式微，網路影響力無遠弗屆，許多僑居他國的愛爾蘭人在網路上敦促返國投票，＃hometovote成為推特上最熱門議題。愛爾蘭三年前甫成為全球第一個訴諸公投、合法化同性婚姻的國家，一九九五年則公投通過離婚合法化。