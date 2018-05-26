歐盟新個資法上路 美多家報紙網站遭封鎖

2018-05-26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕許多網路用戶近來收到大量有關隱私條款更新的電子郵件，這是因為歐盟新個人資料保護法「通用資料保護規則」（ＧＤＰＲ）在二十五日正式上路，歐盟二十八個成員國公民的隱私權將獲得強化，各企業或組織處理用戶個資的方式須更嚴謹；而使用歐盟公民個資的境外企業，同樣必須遵守法例，否則將在企業全球營收四％，或兩千萬歐元（約七．一億台幣）之間，取金額較高者做為罰款。

新法上路首日，多間美國新聞媒體的網站就因未符合規定，在歐洲大部分地區遭到封鎖，包括芝加哥論壇出版公司（Tronc Inc.）旗下的洛杉磯時報、芝加哥論壇報、紐約每日新聞、巴爾的摩太陽報和奧蘭多前哨報，以及隸屬李氏企業公司（Lee Enterprises）的聖路易斯郵報、亞利桑那每日太陽報等四十六個地方報紙。

歐盟最早在一九九五年制定「個人資料保護令」，為因應網路服務二十多年來更加普及且日新月異，在二○一六年重新制定ＧＤＰＲ，經過兩年緩衝期後全面實施。ＧＤＰＲ對網路用戶的個資織造史上最嚴謹的保護網，影響範圍小至個人、大至跨國集團；如今企業必須取得用戶明確同意，才可儲存或使用用戶的名字、地址、電話號碼等個資，而隨著新興科技產生的個人資訊，如Cookie、ＩＰ位置、ＧＰＳ定位等，也將受到保護。

更重要的是，用戶有權了解個資的使用對象及用途，可要求線上儲存個資的副本，或更正個資中的錯誤，也可拒絕個資被用於商業用途。用戶並具備「被遺忘權」和「資料可攜權」，前者是不希望個資被永久或長期存於網路伺服器時，可要求掌控資料的一方全面清除；後者則是可將個資移轉至其他網路服務端。此外，企業也須更積極保障用戶個資，包括執行保護風險評估、任命專門負責人等；倘若發生非法處理個資或外洩，須在七十二小時內通知用戶。

這項新法規賦予監管機構更廣泛的管轄權限，凡控制或處理歐盟公民個資的行業，如金融、運輸、飯店、高科技製造業，以及提供歐盟民眾瀏覽的網站等電子商務業，即便其總部並非設於歐盟境內，也須遵守法規，否則將面臨該企業全球營收四％，或兩千萬歐元的鉅額罰款，並以金額較高者為基準。因此，這意謂著臉書、Google等科技巨擘一旦違法，罰款金額恐是數億美元起跳。

不過，國際隱私權專家協會（ＩＡＰＰ）調查顯示，儘管推特等大企業已逐步更新隱私權政策，但中、小型企業多有疑慮，整體上，全球有高達六成企業尚未做好準備。