法退休幹員妻子 被爆是中國雙面諜

2018-05-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕法國國防部與消息人士二十五日指出，國防部轄下的法國對外安全總局（ＤＧＳＥ）兩名退休幹員與其中一人的妻子，涉嫌擔任中國「雙面諜」洩漏敏感情資，三人於去年十二月遭到叛國等罪名起訴，直到近日媒體報導及國防部聲明才曝光，對此，中國外交部回應對此事件暫不知情。

法國國防部長帕利（Florence Parly）告訴電視台，三名嫌犯被控犯下視為叛國行為的嚴重行徑，涉嫌將情資交給外國政權，其中兩名幹員於涉案時可能在職。調查人員仍在釐清他們洩漏情資的期間有多長，但帕利並未具體說明遭洩情資的性質，以及洩漏給那一個國家，兩名幹員是否一起合作，以及三嫌姓名。法國對外安全總局相當於美國的中央情報局（ＣＩＡ）。

不過，安全及司法消息人士透露，兩名幹員涉嫌為中國工作，三嫌中有兩人被控「將有損國家基本利益的情資傳送給外國政權」及「危及國防秘密」，一人還被控「直接煽動叛國罪」，其中一人的妻子被控「隱瞞謀叛罪行」，有兩嫌迄今仍受拘押。

法國「世界報」等媒體則報導，共有四嫌涉及受僱於中國當局，監控法國的國外情資運作，其中一嫌曾派駐北京。

中國長期以來被控從事商業間諜活動，據信中國情報人員的海外活動愈發活躍。美國當局數週前才表示，已起訴一名為中國搜集情報的中情局雙面諜李振成，該嫌於一月被捕；澳洲因擔憂中國間諜滲透，去年已針對間諜及外國干預進行立法改革。