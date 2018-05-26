美挫敗中獲益 文在寅裡外不是人

2018-05-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕對於美國總統川普突然取消與北韓領導人金正恩的高峰會，分析家指出，這是自豪為「交易專家」的川普的一大挫敗，此舉恐怕讓金正恩得以重振與北京間的關係，使中國成為主要的受益者，處於最有利位置，也可能令兩韓關係更加緊密，但同時也讓南韓總統文在寅陷入兩邊不討好的困境。

法新社指出，川普在北韓炸毀豐溪里核試場的數小時後，便以公開信宣布取消「川金會」。美國國防部前副助理部長鄧志強認為，川普此舉時機高度令人質疑，將使美國繼續對北韓施壓的要求顯得空洞，反觀北韓看起來更似合理的一方，中國將可能更公開支持北韓，對朝制裁將會軟化，雙方高層接觸將會持續。

另外，南韓總統文在寅也不太可能放棄與北韓的和平進展，即便要付上與美國關係惡化的代價。南韓首爾智庫峨山政策研究院分析家高明賢表示，北韓願意敞開大門對話，令首爾得以在美國反對下繼續推動交往。去年美韓強調雙方聯盟施壓北韓的情況將不復在，文在寅將加碼推動兩韓和解政策，美韓聯盟將會動搖。

紐約時報分析，中國國家主席習近平似乎對「川金會」進展及金正恩太靠近美方感到緊張。如今會面取消，習近平將得以運用其對平壤的影響力，作為美中交涉貿易協議的籌碼。他日前於大連會見金正恩可能自有盤算，包括加強兩國經濟合作，並建議金正恩如何與川普打交道。美國分析家認為，拖慢美國與北韓的和解進程有利北京。

路透指出，取消峰會是川普的大挫敗，川普現今處境就如他曾嘲笑過的美國前任總統們，無法與北韓達成核武協議。深陷「通俄門」調查的川普最近民調上升，可能得利於美朝和平進展，但峰會破局可能令他失去在國內政治的有利因素。

對於川金會告吹，文在寅顯然感到困惑與失望，事前公開預測峰會九十九％會如期舉行的南韓官員亦感震驚。在川普宣布取消峰會前，南韓當局顯然未受告知。美聯社認為，今後文在寅作為美國與北韓中間人的角色勢必受到嚴厲考驗，南韓一方面得罪不起美國，另一方面又不可能與北韓放棄和解，未來文勢必動輒得咎。曾任南韓總統安全戰略秘書的全相勛指出，文在寅仍需仰賴與美國的合作，否則兩韓峰會達成的許多協議將無法進行。

「川金會」徹底破局倒是可能令日本首相安倍晉三鬆一口氣。日方官員曾擔心峰會進展太快，日本在籌備過程中參與不足，最後可能產生對日本的不利協議。