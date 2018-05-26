北韓放軟願對話 川金仍有機「會」

2018-05-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普廿四日突宣布取消原定六月十二日在新加坡與北韓領導人金正恩的「川金會」後，北韓廿五日反應異常和緩，北韓外交部次長金桂冠說，願意隨時隨地、不拘形式地與美國坐下來，透過面對面對話解決問題。川普當天隨即正面回應，他推文寫道，聽到北韓「溫暖又具建設性的話語」是「很棒的消息」。推文後沒多久，他又在白宮表示，川金會甚至仍有可能如期舉行，「我們現在正告訴他們」。

川普：仍有可能在6月12日舉行

金桂冠表示，突然取消令人意外，感到非常遺憾。美、朝雙方只要能分階段地化解每個問題，雙邊關係「只會更好、不會更壞」。他還說，北韓對同意舉行川金會的川普「給予高度評價」，曾殷切期望「川普模式」。金正恩認為，川金會將開創良好開端，「為此正全力以赴做好準備」。惟金桂冠並未詳述何為川普模式。金桂冠並辯稱，北韓外交部次長崔善熙廿四日痛批美國副總統彭斯竟拿利比亞和北韓相提並論，「只是朝方對美方施壓棄核等過度言行的反彈」。

南韓韓聯社分析，在金桂冠前述聲明中，罕見地表露出金正恩和北韓籌備川金會的心態。北韓在廿五日清早就迅速公開發表談話，表明仍願與美方會談之意，展現出朝方對川金會的積極態度。

馬提斯：外交官員持續為峰會努力

對北韓放低姿態，廿四日才警告北韓切勿因此「蠢動或莽撞行事」的川普，廿五日立刻正面回應，先推文指「我們很快就會知道，這些話會帶我們到何方，但願是長久、永續的繁榮與和平」。幾小時後他又在白宮告訴記者，北韓「很想」如期舉行川金會，美國也想，「我們靜觀其變」，「甚至可能在十二日舉行」。

緊接著美國國防部長馬提斯也在五角大廈表示，如果外交官員能夠把事情做好，川金會仍然可能舉行。他說，外交官員仍在為舉行高峰會的可能性努力，「那是非常好的消息」。

南韓總統文在寅廿四日晚緊急召開國安會議研商對策，他說，事態發展令人錯愕與遺憾，盼美朝高層間，以更直接、緊密的對話解決問題。中國外交部發言人陸慷廿五日表示，希望美朝雙方珍惜這段時間取得的積極進展，保持耐心、互釋善意，持續藉由對話協商解決彼此關切，推動無核化進程。