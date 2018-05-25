美保全性侵14歲女 公司連坐賠300億

2018-05-25

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國喬治亞州的一個陪審團廿二日做出驚人判決，裁定六年前性侵未成年少女的公寓大樓武裝保全當時所任職的保全公司，必須賠償受害者十億美元（約三○○億台幣），主要理由在於該性侵犯當初根本沒有資格受僱擔任武裝保全。

本案發生在二○一二年十月，參加派對的十四歲少女霍普．卻斯頓當時與男友在戶外野餐桌旁，二十二歲的武裝保全布蘭登．拉瑪．柴克瑞上前要求霍普的男友離開，然後性侵霍普。柴克瑞稍後被以與未成年人性交的罪名定罪與判刑二十年，但霍普的母親蕊娜塔持續為女兒討公道，二○一五年三月代替當時尚未成年的霍普提告僱用柴克瑞的保全公司「犯罪防範局」，「犯罪防範局」二十二日遭陪審團判賠十億美元。

霍普的律師史都華說，「犯罪防範局」當初根本不該僱用柴克瑞，因為柴克瑞沒有擔任武裝保全的執照；法官稍早已裁定，「犯罪防範局」必須為霍普遭到柴克瑞性侵一案負擔法律責任，而陪審團所做的，只是決定賠償金額。史都華還透露，陪審團在宣讀完賠償金後、尚未獲得法官許可前便立即離席，擁抱性侵受害者霍普及其母親。目前尚未取得「犯罪防範局」的回應，但企業網路登記資料顯示，該公司已於二○一六年解散。

儘管媒體通常不公布遭性侵者的姓名，但本案中的受害少女、如今已二十歲的霍普卻說，她希望媒體公布她的名字。目前在念大學的霍普說，她希望她的故事能帶給其他性侵受害者力量，因為她認為她的案子顯示，受害者也許無法馬上得到賠償，但終能得到應得的；她也希望自己的案子能讓更多人關心遭受性侵的婦女所受到的傷害值多少。律師史都華也大讚陪審團的決定令人自豪，畢竟過去從無如此高的性侵判賠金。