中共高官訪劉霞 誆將重獲自由

2018-05-25

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港英文報《南華早報》廿三日報導指出，自夫婿劉曉波生前在獄中獲得二○一○年諾貝爾和平獎桂冠，至今遭中國政府軟禁的劉曉波遺孀劉霞，今年二月獲與中國國家主席習近平關係密切的中國公安部高官探望，對方曾提及三月以後可望放她自由。不過，繼續為劉曉波推動中國民主轉型目標的「曉波助瀾會」廿二日提前聲明指出，上述承諾只是中國為年度重要「兩會」順利進行而放出的假風聲，劉霞目前精神狀況極糟，亟待各界關切。

根據《南華早報》的消息來源說法，中國高官趁今年二月春節探訪劉霞與她的弟弟劉暉，暗示劉霞可望在隔月中國全國人民代表大會和中國人民政治協商會議全國委員會「兩會」召開後恢復自由之身，端視幾週內發展，條件是劉暉得待在中國。劉霞與家屬信以為真，興奮準備出售她的房產及其出國事宜。

不過，「曉波助瀾會」廿二日透過社群媒體更新劉霞真實近況：夫婿去年七月病逝後，她就被中國秘密警察帶到雲南大理，隔月底再帶回北京，並於九月接受子宮肌瘤手術，唯一不變的是多年來「看不到盡頭的被軟禁生涯」。而劉霞一四年就因憂鬱症危及生命，雖中國政府當時迫於國際壓力，准她有限度聯繫親友來緩解病情；但相信當局二月假話的劉霞，眼見自由期待落空，現在每天得靠服用大量精神藥物才能入睡，情緒也偶爾失控，更多次出現爬樓梯昏倒的狀況。

「曉波助瀾會」呼籲各界聲援劉霞及對中國施壓，並澄清她的出國夢並不以德國為唯一目的地，美國、日本等自由社會也讓她同樣嚮往。

德國總理梅克爾廿四日為貿易問題訪中，她在會見中國國務院總理李克強時，提及雙方應該討論的議題還包括人權問題。李克強則在德國記者提問劉霞近況時，以中國憲法保障人權的官方說法輕描淡寫，完全未提劉霞。據中國人權民運信息中心廿一日所知，劉霞自宅和劉暉家近日皆不見她的蹤影，疑似在梅克爾來訪前「被旅遊」。