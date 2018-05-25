聲波武器攻擊 美駐古巴使館有前例

2018-05-25

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國有線電視新聞網報導，目前已知的聲波武器，都無法造成美國駐古巴與中國外交官員所出現的聲音與壓力感知異常傷害。報導指出，二○○五年德國豪華遊輪「璽寶精靈號」（Seabourn Spirit）曾以聲波武器「長程聲波裝置」（LRAD）擊退海盜，美國在○九年二十國集團（G20）峰會也使用這種「聲波砲」驅趕示威群眾。

人耳可聽見頻率在二十到兩萬赫茲（Hz）之間的聲音，極大功率聲波可損傷耳膜、嚴重痛楚或者方向感混亂，較低功率聲波則使人感到噁心。聲波武器包括頻率低於二十赫茲的次聲波，以及高於兩萬赫茲的超聲波，前者需要大量擴音器發揮作用，會導致暈眩、嘔吐或失禁，後者較容易瞄準，但是也可能影響到實施攻擊的人。

長程聲波裝置可遠距發出頻率二五○○赫茲的高分貝聲音驅趕目標對象，二○○五年德國豪華遊輪「璽寶精靈號」曾經以這種「聲波砲」擊退海盜，○九年美國執法單位也以此驅趕在匹茲堡二十國集團峰會的示威群眾。另外「蚊子」高頻驅趕器發出青少年可聽到、但是成人聽不到的一萬九○○○到二萬赫茲極高頻聲音，驅趕聚集閒晃的青少年。

賓州大學史雲森（Randel Swanson）博士等人今年二月在美國醫學會期刊（ＪＡＭＡ）發表分析古巴疑似聲波攻擊報告，指受害者多數反映聽到來自特定方向「非常密集強烈」的聲音，包括「嗡嗡聲」、「金屬摩擦聲」、「刺耳的尖銳長音」和「低沉的哼鳴聲」，這些聲音通常與壓力或者振動感知刺激有關聯；有受害者說聽到的聲音每次僅持續十秒，也有人說持續超過三十分鐘。這些人有耳朵刺痛、頭痛、暈眩等符合輕微創傷性腦損傷或者腦震盪的症狀；大多數持續三個多月出現記憶力、專注力、平衡感、視力、聽力、睡眠等問題，報告形容，就像「沒有發生腦震盪卻有腦震盪症狀」。

不過，二月ＪＡＭＡ的報告認為，可聽見的聲音「就目前所知不會造成中樞神經系統永久傷害」；賓州大學腦損傷暨復健中心主任史密斯（Douglas Smith）說，「我們其實不認為問題在於可聽見的聲音」，「我們認為可聽見的聲音是（遭受聲波攻擊後的）結果」。

古巴和廣州案例的發生原因目前都還不清楚。國務院和聯邦調查員針對古巴案例的證詞指出，他們無法斷定原因或來源，只知道「最有可能是非自然來源導致的創傷有關。」