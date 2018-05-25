美駐中外交人員 遭怪聲攻擊傷腦

2018-05-25

〔編譯陳正健、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐廿三日在國會表示，美方駐中國廣州領事館一名人員在聽見「異常聲音」後，受到輕微腦部損傷。他指出，廣州這起事件與去年美方駐古巴外交人員曾經歷的「聲波攻擊」類似，醫學診斷結果也「完全一致」。對此，中國外交部長王毅回應說，中方尚未發現有人進行聲波干擾，籲請美方切勿政治化。

該雇員經歷「異常聲音與壓力」

美國駐北京大使館廿三日以電郵發布健康警訊告知在華公民這起事件，指該使館美籍雇員經歷「異常聲音與壓力」，其確切原因不明，目前中國國內也沒有其他類似案例，美國政府對此事十分重視，正詳查其原因。警訊促請美國在華公民若經歷到伴隨穿刺噪音出現的任何不尋常的聽覺或感知現象，不應試圖尋找這些音源，應轉移至他處。美國駐北京大使館發言人稍後證實，該名人員於去年底至今年四月間身體出現異狀，已送回美國，並於本月十八日診斷出「輕度創傷性腦損傷（MTBI）」。

與去年駐古巴人員經歷類似

為此，龐皮歐告訴眾院外交委員會，醫療證據顯示，該起事件與美國駐古巴人員遭受的聲波攻擊完全一致。美方醫療團隊正前往廣州處理此事，正在釐清兩起事件的背後原因。川普政府已要求中國當局協助調查，依據維也納公約保護駐外人員安全。

二○一六至一七年間，美國駐古巴哈瓦那大使館廿四名人員曾出現失聰、頭暈、耳鳴及頭痛等身體異狀，疑遭神秘高音聲波攻擊。川普政府於去年十月驅逐十五名駐美古巴外交官員，指控古巴保護美方人員不力。加拿大十名駐古巴外交人員及家屬也出現類似症狀，但未聽見怪聲。加國政府今年四月已宣布撤回家屬。

中國外長：不希望個案政治化

對此，正在訪美的王毅回應說，中國沒有發現任何人或任何組織進行聲波干擾，會繼續調查，也希望美國進行內部調查，不希望個案擴大、複雜化與政治化，更不希望與其他城市連結在一起，中國會依法保護各國外交人員合法的權益。

中國鷹派官媒「環球時報」則抨擊，美方在對事情認識仍很模糊的情況下發布健康警訊「很不妥」，中國針對外國外交官進行惡意的健康攻擊完全「不可思議」，相信美國領館館員的腦傷不可能有什麼「背景」，如果有人想藉機生事，中國政府應不會中招。