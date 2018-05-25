喊停川金會 川普衝著習近平?

2018-05-25

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普廿四日透過白宮發表公開信，取消原訂下月十二日和北韓領導人金正恩在新加坡舉行的高峰會，理由是金正恩「最近談話顯現出強烈怒氣和明顯敵意」。兩天前，川普在白宮接待來訪的南韓總統文在寅時暗示，平壤態度丕變，可能是受到中國國家主席習近平影響，尤其是金正恩本月初在大連和習近平會面之後。觀察家指出，川普取消「川金會」不排除是「項莊舞劍」，對象是川普口中「世界級撲克玩家」的習近平。

川普暗示，北京可能利用它對平壤的影響力，做為與美國貿易談判的籌碼。川普廿二日表示，美中雙方尚未就中興通訊（ZTE）爭議達成共識，還說對上週的美中貿易談判結果不滿意。如今「川金會」取消，觀察家指出，川普怪罪北京從中作梗，國會兩黨重量級議員也反對川普為中興案解套，五角大廈更決定，取消邀請人民解放軍參與今年的環太平洋演習，美中緊張關係持續升溫。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」資深研究員包士可（Joseph Bosco）指出，中國干預「川金會」有一定的動機，因為北京擔心失去操控北韓核威脅的能力，失去數十年來藉此制衡美國的力量和優勢。習近平藉「川金會」將美中貿易和中興案綁在一起，向川普叫陣，而向來標榜強硬形象的川普自然無法示弱，才會挖苦習近平是「世界級的撲克玩家」。