川金會喊卡前 北韓剛炸毀核試場

2018-05-25

〔編譯茅毅／綜合報導〕就在美國總統川普宣布取消原訂下月舉行的「川金會」之前，來自美國、中國、俄羅斯、南韓和英國的媒體記者，廿四日上午約十一時（台灣時間上午十時）抵達北韓咸鏡北道吉州郡豐溪里核試驗場，北韓隨即展開爆破拆除作業。至下午四時十七分，核試場二、三、四號坑道、觀測所、冶煉廠、營房、宿舍等相關設施接連被炸毀。

此前報導一致認為，這是平壤當局精心策劃的戲碼，作為在「川金會」前展現善意的姿態。獲邀參加核試場「廢棄儀式」的英國「天空新聞台（Sky News）」記者傑西爾（Tom Cheshire）描述，可以感受到巨大爆炸與巨響，塵土及灼熱直撲而來。北韓官媒報導，核試場坑道入口已被「完全封閉」，並強調其中兩座坑道原先準備好用來進行「威力強大的地下核試」，且拆毀過程中「沒有輻射外洩」。

爆破純展現善意 重建不難

對此，南韓總統府青瓦台聲明，此舉乃北韓走向完全無核化的第一步。南韓外交部發言人魯圭德也表示，這是北韓實現無核化的契機。聯合國秘書長古特瑞斯雖對此舉表示歡迎，但也對國際專家未受邀見證表示遺憾。

北韓自二○○六年至一七年，共在該核試場進行過六次核試爆。據報導，豐溪里位於海拔二二○五公尺的萬塔山以南約兩公里處，四周被幾座海拔逾千公尺的高山環繞。不過，拆除作業能否使豐溪里核試場失去作用，專家意見分歧；質疑者認為，這座設施經歷六次成功核試，已經不再有用，但在需要時可快速重建。其他專家則持肯定立場，認為北韓在沒有前提且未要求華府給予回報的情況下，同意炸毀核試場，代表金正恩政權有心改變。