川金會破局 川普警告北韓勿蠢動

2018-05-25

〔編譯茅毅、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕就在美國等五國記者團見證北韓如約炸毀豐溪里核試場坑道等設施之際，白宮廿四日公布川普致金正恩的信函，表示「我曾非常期待與您（金正恩）在那裡（新加坡）會晤」，「可惜的是，基於您在最近的聲明中表露出強烈的憤怒和公然的敵意。我覺得，此時此刻舉行這場策劃已久的會議並不適當」。川普這封公開信表明，三月迄今引起外界高度關注、攸關朝鮮半島和平穩定的「川金會」正式告吹。

「未來不排除與金會面」

川普隨後也警告，一旦金正恩有「任何蠢動」，美軍已做好「空前」準備。川普說，不排除未來仍有機會與金正恩會面，但在此之前，「非常強力的」制裁仍將持續，希望金正恩做出對北韓人民「正確的事」。若平壤有所蠢動，美國及盟國已準備妥當。當記者問到取消「川金會」是否可能升高戰爭風險，川普則說，「我們再看看會發生什麼事」。

川普在信中寫道，他感激雙方為期盼已久的「川金會」付出的時間、耐心與努力，「就讓這封信代表川金會將不會發生」。川普還向金正恩嗆聲：「你就大談貴國的核子能力」，「但我們的（核武庫存）是那樣龐大又強大，我祈求上天，日後絕對不必用到它們。」

川普還說，「有朝一日，我很期待與您會晤。我還想謝謝您釋放（三位韓裔美籍）人質，他們現在已與家人團聚，這是一個美好的表態，不勝感激」。川普最後不忘提醒金正恩，若改變心意，就「打電話或寫信給我，請別猶豫」；全球，尤其是北韓，已喪失常保和平、繁榮與富裕的大好良機，「此一錯失的機會乃歷史上令人甚為悲痛的一刻」。

平壤當局當天才在外國媒體見證下履行承諾，拆除豐溪里核試場設施，川普卻以前述信函宣告原訂六月十二日在新加坡舉行的美朝世紀峰會破局。川普廿三日才說，「川金會」是否如期舉行，「我們下週就會知道」，「如果我們去，我認為這對北韓會是好事一樁」。

北韓罵彭斯政治笨蛋

美國國務卿龐皮歐表示，他本月份訪問平壤返美後，北韓態度丕變，對於美方的詢問均無回應。民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲（Robert Menendez）廿四日就川金會宣告破局，揶揄川普「外交的藝術比交易的藝術難得多」。聯合國秘書長古特瑞斯則對川金會取消「深表關切」。

針對美國副總統彭斯廿一日表示，若金正恩不願簽署無核化協議，「唯一下場」就是前利比亞強人格達費於二○一一年遭美國支持的反抗軍推翻橫死。北韓外交部次長崔善熙廿四日痛批彭斯為「政治笨蛋」、「無知又愚蠢」，並強調美朝兩國究竟「是在會議室相見，或以核武對核武一決勝負，完全取決於美國的決定和行為」。