筆耕一甲子 美國文豪羅斯85歲辭世

2018-05-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕耕耘美國文壇逾六十載，並獲多項大獎肯定的美國猶太裔小說家羅斯（Philip Roth），廿二日因慢性心臟衰竭病逝於醫院，享壽八十五歲。儘管二○一二年即宣告卸下作家身分，但身為史上第三位還在世就被美國經典文庫收錄畢生結晶的作家，羅斯貢獻永留文壇，全球讀者將得以藉其著作追憶緬懷。

羅斯一生留下逾卅本創作，所述地點、人物與其過去經歷的人事物多所重疊，已形同他的自傳：多本小說當背景的美國新澤西州最大城紐華克市，其實就是羅斯一九三三年出生地；五九年出版的第一本小說《再見，哥倫布》，則呈現了第二次世界大戰後，美國貧富差距的社會現實及五○年代猶太家庭生活；六七年《她是好女人的時候》與七四年《我作為男人的一生》中的女性人物，更充滿他第一任前妻威廉斯的影子。至於九八年《我嫁了一個共產黨員》，則被視為他反駁九四年與他終於分手的英國女演員布魯（Claire Bloom）相關指控。

羅斯一直是諾貝爾文學獎的大熱門，卻年年與桂冠擦身而過，他與許多作家朋友也常以此開玩笑，稱正如普魯斯特與喬伊斯一樣，偉大的作家常與得獎無緣。獲獎紀錄上，羅斯打從一九五九年《再見，哥倫布》初試啼聲，隔年即奪美國文學界殊榮國家圖書獎；六九年出版的《波特諾伊的怨訴》則是他最具爭議性的作品，但為他帶來商業成功並奠定文壇地位，更於二○○五年與羅斯一九九八年榮獲普立茲小說獎的《美國牧歌》一同獲選美國「時代雜誌百大英文小說」。

身為猶太裔美國人，羅斯擅長在作品中探究猶太裔美國人的生活經驗，從中傳達放諸四海皆準的訊息，正如他自己所說：「我不寫猶太人，我寫美國人。」羅斯於二○一二年以精力耗盡為由宣布封筆，一五年不再出席公眾場合。