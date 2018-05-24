爸媽給錢也不搬 法官幫攆啃老男

2018-05-24

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國紐約州三十歲男子麥可．羅通多的父母希望兒子離家獨立，夫妻倆自今年二月起五度對兒子發搬遷通知，甚至提供現金請兒子另覓住處；但堅持啃老的麥可對搬遷通知視而不見，迫使父母只能提起訴訟，法官在二十二日下令他非搬不可，還要求原本處理老人受虐的成人保護處調查究竟是怎麼一回事。麥可氣得痛罵判決荒謬，並揚言上訴。

馬克與克莉絲汀娜．羅通多與賴在位於紐約州北部雪城附近的卡米盧斯的自宅長達八年的兒子麥可本月初為房事對簿公堂，羅通多夫妻提出自今年二月起要求兒子搬走的五份通知，通知上寫得相當清楚，都是要求麥可立刻搬走，但也提供他清空家當的時間；二月十八日的通知中甚至附上一千美元與若干獨立生活的建議，像是告訴麥可可以賣掉音響與武器等值錢家當以籌錢自立，以及即便缺乏工作經驗但仍有工作能做。

這些通知並未透露羅通多夫婦要求麥可搬離的原因，但據信目的是希望兒子獨立，因為夫妻倆在通知中對麥可說：「找份工作─你得工作！」

麥可在父母於三月三十日發出第五份與最後一份搬家通知後仍賴著不走，羅通多夫妻只好透過法律途徑強制兒子搬遷，要求法官下令由警方執行將麥可驅離。為了能繼續賴在父母家，麥可二十二日在法庭上足足跟紐約州最高法院法官葛林伍德「盧」了半小時─麥可不否認知道爸媽希望他搬走，但宣稱他爸媽也沒提供食物或幫他洗衣，還援引過去的案例振振有詞說，法律規定房東要求搬遷應提前六個月通知。

麥可敗訴後自行與電視台約訪，在法院外痛批法官的裁定「荒謬」與揚言上訴，並透露他有能自給自足的「事業」；但在被問到是什麼事業時，麥可又裝神秘說：「那是我家的事」。麥可說，他並沒有準備好搬家，受訪完後又回父母家。