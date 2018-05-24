保川金會? 川普不逼北韓全面棄核

2018-05-24

川金會恐延期 批中國搞鬼

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普二十二日在白宮接待來訪的南韓總統文在寅，討論朝鮮半島情勢。川普首度親口證實，預定下月在新加坡舉行的「川金會」可能延期，北韓領導人金正恩本月初會晤中國國家主席習近平後，「態度就有點改變」，他「不喜歡」這樣，對此感到「有點失望」，暗示中國從中搞鬼。文在寅則強調，北韓願與美國會晤的意志「毋庸置疑」，韓美兩國仍將致力推動「川金會」如期舉行。

鬆口北韓非核化不用一步到位

在此同時，川普也語帶保留地說，北韓核武很難一次拆解，「若能一舉解決，當然再好不過。但非得如此嗎？我想我不會極力這麼做。」紐約時報解讀，川普已為北韓階段性非核化開啟一扇門，不再要求金正恩全面放棄核武，似乎更像是企圖挽回他與金正恩的會面，顯示川普願意放棄與金正恩交手數月以來的堅定立場。

北韓軟化 放南韓記者入境

另一方面，平壤近來的強硬態度似乎也有所軟化，二十三日終於核准南韓八名記者搭機前往北韓元山，與來自美國、俄羅斯、中國和英國四國的記者會合，專車前往豐溪里核試場參與「廢棄儀式」，見證坑道爆破場面。韓聯社報導，北韓官員在接待南韓記者團時表示，若天氣允許，二十四日即可拆除核試場。

川普與文在寅二十二日共進午餐，就合作實現朝鮮半島無核化及永久和平方案深入交換意見，隨後召開聯合記者會。川普表示，若某些條件未能實現，「川金會」可能無法在六月十二日如期舉行，或將推遲會面。川普指出，舉行「川金會」對北韓來說是「天大的好事」，金正恩若能與美國達成協議，人身安全就會獲得保障；平壤若承諾棄核，南韓、中國和日本都將投入鉅資，「讓北韓更繁榮、富裕」。

川普也特別提到中國，指稱金正恩四十幾天內兩度前往中國會晤習近平，習、金兩人本月初在大連會面後，金正恩的態度就有點改變，「我不喜歡這樣」；川普還說，美國致力於經濟孤立與制裁北韓，中朝邊境貿易最近卻「開放」。

美國國務卿龐皮歐二十二日首次出席國務院例行記者會時，拒絕評論中國教唆金正恩翻臉的說法，強調「川金會」最後雖可能不會舉行，但籌備工作仍在進行中。

對於川普責怪中國，華府智庫「威爾遜中心」研究員李珍（ Jean H. Lee）表示，川普二十二日的說法是試圖施壓北京採取更多能讓北韓棄核的行動。南韓前情報官員金正鋒（Kim Jong-bong，譯音）則認為，習近平可能向金正恩保證，即便「川金會」失敗，他也會支持北韓經濟，才讓金正恩態度轉變。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」資深研究員包士可（Joseph Bosco）認為，中國干預「川金會」有一定的動機，因為北京擔心失去操控北韓核威脅的能力，失去數十年來藉此制衡美國的力量和優勢。