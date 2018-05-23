「粉碎伊朗」美嗆最強制裁

2018-05-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普無視盟邦呼籲，八日宣布美國退出伊朗核協議，中東緊張情勢升高。美國國務卿龐皮歐二十一日再對伊朗提出十二項要求，揚言德黑蘭若不改弦更張，美國將祭出「迄今最嚴厲的制裁」，透過經濟和軍事壓力「粉碎」伊朗。

龐皮歐二十一日在華府保守派智庫「傳統基金會」發表他出掌國務院後的首場主要外交政策演說。龐皮歐表示，只要伊朗實踐美國的要求，美方願解除制裁、與伊朗建交，否則美方將祭出「史上最強」制裁，「伊朗絕對不會再有主宰中東的絕對權力」。

龐皮歐提出的要求，包括關閉可用來生產鈽的重水反應爐、允許國際原子能總署（IAEA）進入伊朗檢查各類設施、終止彈道飛彈計畫、停止提煉濃縮鈾、釋放美國人質、不再威脅以色列，以及停止所有威脅鄰國的行為，包括支持黎巴嫩「真主黨」、敘利亞阿塞德政權與葉門叛軍「青年運動」等。

龐皮歐也警告伊朗，若德黑蘭決定恢復核武計畫，美國已經準備好有所回應；「如果這個政權不能改弦更張，捨棄為自己和伊朗人民選擇的那種令人無法接受又徒勞無功的作法，制裁造成的傷害只會更加痛苦。」

對龐皮歐的演說，美國的歐洲盟邦反應冷淡，歐盟與德國都強調，目前沒有比伊核協議更好的方案。英國則含蓄表示，龐皮歐列出的目標難以在合理時間內達到。

伊朗總統羅哈尼二十一日怒嗆美國：「你們以為自己是誰？憑什麼替伊朗和全世界作決定？」伊朗革命衛隊將領柯薩里（Ismail Kowsari）二十二日直言，伊朗人民對龐皮歐的回應會是「狠揍他的嘴」。也有伊朗高級官員指控，美國顯然想尋求伊朗政權更迭。

專家普遍認為，龐皮歐的強硬不會讓伊朗重回談判桌，只會激起伊朗國內的民族主義，最後更會引爆衝突。英國廣播公司（BBＣ）指出，龐皮歐的說法等於提供伊朗三個方案：一是根本改變政權性質；二是改變政權本身；第三就是戰爭，而制裁只是戰爭的序幕。