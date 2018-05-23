川金會恐生變 幕僚比川普緊張

2018-05-23

〔編譯魏國金／綜合報導〕在南韓總統文在寅前往美國拜會美國總統川普之際，北韓官方媒體二十二日再次發表三篇措辭強硬的評論，批評首爾與華府的聯合軍事演習，以及首爾當局允許「脫北者」將反朝文宣送進北韓，警告朝鮮半島甫萌芽的緩和情勢岌岌可危；白宮幕僚也愈來愈懷疑預定下月在新加坡舉行的「川金會」能否兌現。不過，一批外國記者二十二日仍飛往北韓，將見證北韓兌現其摧毀核試驗場的承諾。

北韓官方媒體自上月兩韓領袖高峰會後，針對南韓的外交辭令相對緩和，直到上週態度首次改變，嚴厲抨擊十一日至二十五日舉行的美韓「超級雷霆」聯合演習，不僅暫停與韓方高層聯繫，還揚言將「重新考慮」預定下月十二日舉行的川金會。

北韓態度丕變讓川普的部分幕僚懷疑，川金會恐生變數。美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普對川金會的立場仍堅定，導致幕僚擔心他對這場會面過度熱中，恐讓北韓領導人金正恩佔上風。部分官員也認為，南韓總統文在寅過度誇大北韓協商去核的意願。美國國務院前北韓政策特別代表尹汝尚指出，或許文在寅下的「賭注」超過川普與金正恩，因此他將竭力確保川金會舉行。

在川普接見來訪的文在寅前，美國副總統彭斯重申，美方對川金會仍抱期待，但絕未因此做出任何讓步。彭斯二十一日受訪時也強調，「如果金正恩認為可以玩弄川普，將大錯特錯」。當被問及若未滿足川普的條件，他是否會放棄川金會，彭斯答以：「這毋庸置疑」。他也警告：「正如總統明白表示，若金正恩未能達成協議，唯一的結局將像利比亞模式。」

4國記者飛北韓 見證核試場廢棄

儘管如此，來自中國、美國、英國與俄羅斯等四國記者，二十二日仍從北京搭機飛往北韓元山，準備見證豐溪里核試場的「廢棄儀式」。但平壤方面臨時變卦，截至飛機起飛前，南韓媒體始終未能獲得許可登機。平壤本月稍早宣布，將炸毀該試驗場的進出隧道，「完全」摧毀該設施。