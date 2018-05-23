印度越南制中 首度海上聯合軍演

2018-05-23

〔編譯周虹汶／綜合報導〕印度與越南廿一日起在越南第四大城峴港市舉行為期五天的海上聯合演習，這是兩國首度舉行海上聯合演習，也是雙方自今年一月在印度中部賈巴爾普爾市舉行首次陸上演習以來，再次深化軍事合作，抗衡中國在印度—太平洋地區的軍事擴張，也為印度近年「東向行動」外交政策再下一城。

抗衡共同敵人 印度3艦赴越南峴港市

印方參演陣容包括匿蹤巡防艦「薩雅德里號」（INS Sahyadri）、反潛飛彈巡邏艦「格莫爾達號」（INS Kamorta）與補給艦「夏克提號」（INS Shakti）共九一三名官兵。印度國防部長希塔拉曼下月也將訪越，越南陸軍參謀長和越南海軍總司令也將陸續訪印，在兩年前因共同敵人而正式提升的「全面戰略夥伴關係」架構下，進階強化雙邊軍事關係。

中國空軍十八日宣告，轟六Ｋ轟炸機近日在南海島礁進行起降訓練，外界研判應是峴港附近的西沙群島最大的永興島。由於轟六Ｋ作戰範圍可涵蓋整個東南亞、澳洲北部或美國關島，越南外交部廿一日為此表達嚴正抗議，也聲索南海主權的菲律賓政府同樣表達關切。

中國一帶一路滲透南亞 加深印度不安

印度近年對傳統勢力範圍遭中國侵犯深感不安，如中國透過「一帶一路」計畫，援建通往波斯灣及阿拉伯海的「中巴經濟走廊」關鍵巴基斯坦瓜達爾港，遑論近十年以打擊索馬利亞為名出師，更在東非國家吉布地興建第一個海外軍事基地，控制船隻往來地中海和印度洋的必經捷徑亞丁灣。

對此，印度從東西兩面展開反制。在「西進」方面，新德里前年協助伊朗建造距離瓜達爾港不到一百公里的赫巴哈爾港，印度軍艦因此得以每兩個月在波斯灣部署長達十五天，甚至可在鄰近海域進行空中偵察。此外，印度也已和伊朗南方隔灣相望的阿曼簽約，印度軍艦得以進入阿曼瀕阿拉伯海的杜古姆港，監視中國海軍在印度洋的出沒行蹤。還有印尼掌握連接溝通太平洋與印度洋的麻六甲海峽，目前也是印度極力拉攏的對象之一。