中國打壓維族 要清真寺掛國旗、學憲法

2018-05-23

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國官方加強打壓信奉伊斯蘭的維吾爾族，對宗教信仰的限制也日益趨緊之際，官方控制的中國伊斯蘭協會日前展開「四進」清真寺運動，更援引「聖訓」宣稱「愛國是信仰的一部分」，要求全國各地清真寺常年懸掛國旗、學習憲法和相關法律等，以提倡愛國、愛黨精神。

展開「四進」清真寺運動

中國伊斯蘭協會十八日在北京東四清真寺舉行「四進清真寺活動」啟動儀式，特別安排升國旗；該協會在官方網站公布的「四進」倡議書，表示「奉真主之名」，開展「國旗、憲法和法律法規、社會主義核心價值觀、中華優秀傳統文化進清真寺」，包括：全國清真寺都應該「常年掛國旗」、懸掛在「顯著位置」；清真寺要組織學習憲法和其他相關法律法規，「清真寺院內應張貼社會主義核心價值觀相關內容」，透過解經講道宣揚和闡釋社會主義核心價值觀使其「深入人心」，神職人員也應該學習中華優秀傳統文化典籍，開設相關課程。

中國二月才實施修訂版宗教事務條例，以遏制極端主義、因應「國內威脅」為由，提高政府對宗教的監管，加強箝制不被當局允許的宗教活動。而中國今年初才通過修改憲法，納入「習思想」。

宣稱愛國是信仰一部分

這份文件一開頭提到習近平去年中共第十九次全國代表大會工作報告指出的「宗教中國化」，指清真寺對此肩負重要使命，「四進」活動「使清真寺在做為穆斯林宗教活動場所的同時，成為學習黨和國家政策法律、築牢中華民族共同體意識的堅實平台」。文件引用宗教經典分別闡述「四進」的意義，例如「聖訓中說：『愛國是信仰的一部分』。」清真寺懸掛國旗是「為了進一步增強各族穆斯林的國家觀念和公民觀念，發揚愛國主義精神」。中國伊斯蘭協會是政府附屬機關，是中國唯一具有伊瑪目任命權的機構。

自由亞洲電台引述「美國國際宗教自由委員會」副主任瑪佛德說法，「這份倡議令她感到既不可思議又憤怒。這是中國當局企圖控制民眾生活各方面的又一例證，也是企圖控制和依照自己意願塑造人們心靈和宗教信仰的最新例子。」位於德國的「世界維吾爾代表大會」發言人迪里夏提說，中國當局在神聖的伊斯蘭齋戒月期間推出此舉，「不僅是為了控制穆斯林宗教信仰，也是想把清真寺變成宣傳當局政策價值觀的場所。」