藏人倡學母語 分裂國家罪判5年

2018-05-23

〔編譯管淑平／綜合報導〕曾接受美國「紐約時報」訪問的西藏教育提倡者扎西文色（Tashi Wangchuk）因推廣藏人母語而被控煽動分裂國家罪，在遭中共當局拘押超過兩年後，二十二日遭青海省玉樹藏族自治州法院判刑五年。

扎西文色的律師梁小軍二十二日發布扎西文色被判刑的消息，另一名辯護律師藺其磊說，扎西文色之前已經表示，會對任何有罪判決提出上訴。兩名律師均未出庭，是由扎西文色家人告知判決結果。律師說，僅兩名家屬獲准旁聽，「扎西文色在法庭上被問到是否了解判決，他僅回答『了解』，就未再多說。」

法庭將扎西文色定罪的證據是他二○一五年接受紐約時報的訪談內容。他在訪問刊登後兩個月即於二○一六年初遭當局逮捕、拘禁至今，今年一月被控煽動分裂國家罪出庭受審。律師說，五年刑期包括被拘押期間，亦即刑期到二○二一年初期滿。

國際特赦組織批評這項判決凸顯中國政府強硬打擊和平捍衛自身權利的藏人。國際特赦組織東亞研究部主任羅助華（Joshua Rosenzweig）說：「今日對扎西文色的判決非常不公平……把和平提倡藏語的運動貼上『煽動分裂』是荒謬至極。」紐約時報的訪問顯示扎西文色僅是透過完全合法的方式表達他對教育政策的意見，就因此遭追究，凸顯今日藏人在中國所受極度歧視和言論自由箝制，「扎西文色是人權捍衛者、良心犯。」援藏組織「國際支援西藏網」國際統籌員丹增吉達（Tenzin Jigdal）說，扎西文色是因揭露中國未能保障教育基本人權而獲罪。

本為商人的扎西文色本替姪女找遍多省找不到藏語教育學校，促使他致力推廣藏語，試圖循法律途徑迫使官方提供更多藏語教育。他在紐時訪問中說：「地方政府控制著真正的西藏文化，例如藏語和藏文；表面上看起來像發展或者協助，但是其實目的是消滅我們的文化。」他表示不主張西藏獨立，而是爭取法律保障的少數族裔使用自己語言的權利。

中國政府在西藏推行漢語教育，藏語僅做為一門科目教授，並且禁止寺廟、私塾教藏語。紐約時報指出，習近平二○一二年上台後加強打壓藏族宗教、文化。

歐洲議會一月通過決議案聲援扎西文色，決議案譴責中國不當拘禁、判刑維權人士，要求中國立即且無條件釋放扎西文色、中國維權人士吳淦、謝陽及台灣人權工作者李明哲等人。