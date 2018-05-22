哈利王子大婚 周邊商品商機上看50億

2018-05-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕全球矚目的英國王位第六順位繼承人哈利王子與美國女星梅根．馬克爾大婚，由於吸睛程度往往意味著吸金功力，英國零售研究中心（Centre for Retail Research）估計，這場王室婚禮光是周邊商品商機就上看一．二億英鎊（約四十九億台幣），為一年可創造七．四七億美元（約二二五億台幣）的英國王室朝聖觀光業掀起另一波高潮。

儘管一年平均必須花費每位英國國民六十五便士（約二十六．七台幣），但英國王室一直是超級發電機，其流連之處更成為知名景點。以英國九十二歲女王伊莉莎白二世位於首都倫敦的主要寢宮及官邸白金漢宮為例，去年吸引近五百萬人到訪。過去十年，英國「王室不動產」公司（Crown Estate）上繳國庫的盈利總額，更高達廿六億英鎊（約一〇六八億台幣），令人咋舌。

而備受百姓愛戴的黛安娜王妃次子哈利王子如今要娶妻，對象還是曾有過一段婚姻的美國混血女星梅根馬克爾，話題性十足，因此婚禮前已出現印有這對新人肖像的湯匙、馬克杯、耳環、襪子、杯子蛋糕、泳衣、全尺寸人形立牌、換衣紙娃娃、開蓋會唱英國與美國國歌的「適合王子」保險套紀念禮盒等令人難以置信的各式商品。

此外，鑽石珠寶商也要消費者和「梅根一樣閃閃發亮」，連鎖超市更驚見哈利送給梅根的訂婚戒指仿品，售價僅五英鎊（約二〇五台幣），還有「哈利，娶我」Ｔ恤，連英國流行的「馬麥醬」（Marmite）罐子都出現哈利款與梅根款任君挑選。所有令人眼花撩亂的王室婚禮周邊商品，有望創造一．二億英鎊的好成績，遑論街頭派對等活動，全英國都熱鬧滾滾。

整場王室盛宴吸引逾十萬人前往共饗，畢竟這是近年可以想見的最後一場王室婚禮。一九八一年見證過查爾斯王儲與黛妃大婚的印度粉絲魯薩朵（Bianca Louzado）尤其不想缺席，畢竟「還有什麼是比為了這場婚禮而來的更好時機呢？」