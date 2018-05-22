王室前後「美」嬌娘 反映英國社會變遷

2018-05-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國哈利王子與美國女星梅根．馬克爾十九日成婚，由於「不愛江山愛美人」的英國國王愛德華八世之妻華里絲．辛普森（Wallis Simpson）與梅根同為美國人，也都有過離婚紀錄，不免被相提並論。不過，這兩位「美」女躋身英國王室的時間和社會環境截然不同，王室和社會對兩人的接受度也迥異。

愛德華八世 為娶「美」妻棄江山

從當年辛普森與愛德華八世的婚姻差一點動搖英國「國本」，到現在黑、白混血的電視女星梅根，被視為能為廿一世紀的英國王室注入生氣，顯見時代的變遷，今非昔比。愛德華八世於第二次世界大戰爆發前的一九三六年登基，但為了執意迎娶已兩度離婚的辛普森，該年年底退位，以免引發憲政危機。由於英王身兼英國國教領袖，當時英國國內及其海外自治領地的政治領袖均強烈反對這樁婚事。

遜位後翌年，改稱溫莎公爵的愛德華八世即在法國與辛普森共結連理，而哈利與梅根大婚的溫莎城堡聖喬治禮拜堂，正是一九八六年舉行辛普森喪禮之處。英國傳記王室作家莫頓（Andrew Morton）指出，溫莎公爵昔日為了與一名美國巴爾的摩離婚女子在一起，必須放棄王位，如今王室卻張開雙臂歡迎梅根加入。

莫頓指出，辛普森家族在美國蓄黑奴，梅根母親的祖先卻是黑人。要是溫莎公爵夫婦地下有知，將對過去八十年來英國的轉變感到震驚。當時，辛普森被認為在政治、宗教、社會及德行上，均不符合成為未來王后的標準。反觀卅六歲的梅根，乃加拿大「世界展望會」的全球大使，在聯合國倡議女權不遺餘力。

梅根和辛普森乃溫莎王朝與英國社會變遷下的兩極，如今英國社會已是多元族群、英國國教聖公會道德規範對社會的束縛較寬鬆，且離婚率達四十％，女王伊莉莎白二世的長子查爾斯、長女安妮與次子安德魯都離過婚。王室專家菲茨威廉（Richard Fitzwilliams）指出，哈利去年十一月宣布與也離過婚的梅根訂婚時，表示為此感到「萬分激動」，反映英國社會的劇變。在一九三○年代，辛普森的美國人身分在英國社會並不吃香，反觀與哈利結縭的梅根，卻被視為二戰後美、英形成「特殊關係」的「極致表現」。