文在寅訪美 斡旋北韓無核化歧見

2018-05-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓總統文在寅繼二十日與美國總統川普通電話，討論將於六月十二日舉行的美國和北韓高峰會後，廿一日下午隨即展開為期四天的訪美行程，預定廿二日與川普會晤。這是文在寅去年五月就任總統以來，第三度訪美和第四次「川文會」。南韓韓聯社報導，川、文兩人將針對美方希望的「一步到位」無核化及朝方提出的「分階段、同步」無核化歧見，協調美、韓間的意見。

平壤以美韓舉行「超級雷霆」聯合演習為由，上週突拒絕原訂與南韓的高層級會談。北韓外交部次長金桂冠十六日更宣稱，平壤絕不會為了換取經援而棄核，甚至揚言取消下月北韓領導人金正恩與川普的「川金會」。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，在川金會似前途未卜下，文在寅此行將盡力續推川金會。

紐約時報引述川普政府官員報導，川普對金桂冠前述聲明既驚訝又憤怒，愈來愈擔心由於他太快答應舉行川金會，將使他陷入難堪處境，也使他開始對幕僚與文在寅追問，是否應冒險繼續籌備川金會，尤其文在寅廿二日就會與川普會晤，川普卻急著與他通電話，反映川普心中不安。

美聯社則指出，此突發狀況雖凸顯首爾在平壤與華府間扮演中間人的微妙角色，卻也令人質疑文在寅此前聲稱金正恩乃真心誠意想放棄核武的說法。一旦川普因此選擇進一步直接與中國打交道，南韓在化解朝鮮半島僵局上的發言權，恐因此遭大幅削弱。

釜山大學學者凱利（Robert Kelly）向ＣＮＮ表示，最明智的方法就是將川金會延後六至八個月，讓談判人員想出可縮小美朝歧見的架構。若川金會失敗，可能「使情勢更惡化」，讓雙方內部鷹派人士趁勢而起。

川金會破局 恐軍事衝突

共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）廿日就在「週日福斯新聞」中表示，川普三天前告訴他，一旦川金會破局，就是外交手段解決北韓問題的句點；若北韓企圖唬弄川普，軍事衝突恐不可免，美方有必勝把握，而且川普想要在第一個任期內就解決北韓問題。