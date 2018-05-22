馬杜羅連任委國總統 對手籲重選

2018-05-22

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南美洲委內瑞拉二十日總統大選結果出爐，現任總統馬杜羅得票率六十七．七％（五百八十萬票），大幅領先主要對手、前拉拉州（Lara）州長法康的二十一．二％（一百八十萬票）以及排名第三、得票率約十一％的福音派候選人博圖奇。馬杜羅當晚隨即宣布連任，總統任期預計至二○二五年止。法康和博圖奇二十日則宣稱選舉無效，指控政府脅迫選民，要求在今年十一月或十二月重新舉辦總統選舉。

委國本屆總統選舉因主要反對勢力發動抵制，投票率僅四十六．一％，遠低於二○一三年上屆總統選舉的八十％投票率。法康在大選結果公布前就召開記者會宣稱選舉無效，指控委國政府施壓公職人員投票，並蓄意選在投票站附近設置將近一萬三千個「紅點」補給站，提供投完票的民眾兌換金錢、食物等馬杜羅應允配發的「獎勵」。法康表示：「我們不承認這次選舉過程的有效性和真實性，對我們來說根本沒有選舉，我們要重選。」博圖奇不久後呼籲重新舉辦總統選舉。

上千名委國人二十日在拉丁美洲主要國家遊行示威，譴責馬杜羅提前舉行「不民主」投票；數百人聚集在哥倫比亞首都波哥大、阿根廷首都布宜諾斯艾利斯、秘魯首都利馬，另有逾一千人走上智利首都聖地牙哥的街頭抵制委國大選。智利、巴拿馬等拉美多國和歐盟，以違背民主原則為由，拒絕承認委國大選結果。美國譴責委國大選是場「騙局」，並揚言對委國石油部門實施經濟制裁。與此同時，左派主政的古巴和薩爾瓦多則向馬杜羅道賀，恭喜他連任總統。

馬杜羅二十日晚間在首都卡拉卡斯總統府「觀花宮」周遭廣場接受數千名支持者的歡呼喝采，他誓言推動「經濟革命」，稱頌自己的勝利是「歷史紀錄」，強調「從來沒有總統候選人贏得六十八％選票」。五十五歲的馬杜羅二○一三年成為總統，委國在他的帶領下陷入經濟危機，當前面臨惡性通貨膨脹，預估今年通膨恐破一萬三千％，經濟衰退可能高達九．二％。然而，即使馬杜羅不受西方社會歡迎，中國和俄羅斯近年仍持續金援委國。