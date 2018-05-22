FBI調查通俄門 川普促查政治動機

2018-05-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普二十日推文要求司法部針對該部或隸屬該部的聯邦調查局（ＦＢＩ），是否曾基於政治目的滲透或監控他二○一六年總統大選的競選團隊，展開內部調查。華盛頓郵報廿日報導，「在川普施壓下」，司法部已要求其政風單位主管，了解ＦＢＩ對川普競選團隊與俄羅斯有無勾結的「通俄門」案，是否摻雜政治動機或有任何不當行為。然而，台裔的民主黨加州聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）認為，若川普對針對他的聯邦調查下指導棋，「恐怕就是妨礙司法」。

在此同時，據紐約時報和美聯社報導，前紐約市長、川普律師團生力軍朱利安尼透露，偵辦通俄門案的特別檢察官穆勒在約一個月前表示，若川普本人七月願意接受訊問，本案的調查可能在九月一日前告一段落。朱利安尼還說，在六月十二日美國和北韓舉行領袖高峰會前，川普不會對此做出決定。

律師團詢問調查小組，若川普同意，為避免重演前ＦＢＩ局長柯米一六年總統大選前十一天，宣布重啟民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓在國務卿任內，是否曾以私人電子郵件處理公務的「電郵門」案調查，調查報告需要多少時間才能出爐？以免影響十一月國會議員和州長等期中選舉。

據華郵報導，廿日雖是週日，但川普大半天時間都花在已偵辦一週年的通俄門案上。他下午推文寫道，廿一日將正式要求司法部著手調查ＦＢＩ或該部……還有美國前總統歐巴馬政府內部人士，是否提出如此要求或命令。數小時後，司法部隨即回應，已指示其政風機關首長加強現行對ＦＢＩ偵辦案件方式的督察，包括嚴審該局欲監視一名前川普競選團隊顧問的申請，就該局針對捲入通俄門案的嫌疑人所做的反情報調查，是否涉及不當或含有政治動機進行認定。

司法部副部長羅森史坦在聲明中指出，一旦其內部有人基於不當目的，滲透或監控總統大選競選團隊成員，該部必須瞭解是否涉及犯罪，並採取適當行動。

根據紐時報導，ＦＢＩ一六年七月曾派一名在英國執教的教授，分別與川普競選團隊顧問佩吉（Carter Page）、克羅維斯（Sam Clovis）與帕帕多普洛斯（George Papadopoulos）談話。該名教授乃ＦＢＩ線人，並非間諜。

此外，華郵也報導，該教授為ＦＢＩ與中央情報局（ＣＩＡ）長期合作的「美國情報消息人士」，與克羅維斯不僅談論俄國，還刺探他與中國的關係。川普及其支持者指控，該名教授可能是歐巴馬政府的間諜。