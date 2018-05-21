川普拼錯老婆大人名字

2018-05-21

〔編譯張沛元／綜合報導〕日前為治療腎臟住院五天的美國第一夫人梅蘭妮亞．川普，十九日一早出院返回白宮。她的總統夫婿川普特地為此推文歡迎老婆回家，未料他又犯了拼錯字的老毛病，把老婆的芳名梅蘭妮亞（Melania）拼成梅蘭妮（Melanie）。

川普在慶賀太座出院的推文中寫道，第一夫人已回到白宮真是太好了，「『梅蘭妮』覺得很好也真的很好，感謝各位的祈禱與祝福！」川普看似隨即發現拼字出包，很快就刪除拼錯字的推文改發正確版，但仍沒逃過部分推友的火眼金睛，並在該推文下方的回覆中猛虧，像是貼出梅蘭妮亞在川普轉身後一秒笑臉變臭臉，以及她當眾拒絕與川普牽手的動圖，還說「『梅蘭妮』不要你」以及「『梅蘭妮』覺得你很噁」，甚至直接貼出稍早拼錯字版推文的截圖，要川普「等等…先告訴我們『梅蘭妮』是誰」。

四十八歲的梅蘭妮亞十四日住進華府附近的軍醫院接受治療，迄今仍是個謎，官方當時僅透露她是去接受腎臟方面的治療，但確切情況不明。梅蘭妮亞的發言人葛里遜以隱私權為由不願透露細節，僅稱梅蘭妮亞目前休養中，精神不錯。與總統不同的是，第一夫人沒有義務對外公布個人醫療史，但梅蘭妮亞突然住院確實令人意外，畢竟她在住院前幾週出席公開活動時，毫無玉體違和之兆。難怪有人在川普拼錯字的推文下方不厚道地說，梅蘭妮亞住院應該是去拉皮，不知術後是否更像川普愛女伊凡卡。