共軍殲20匿蹤戰機 印度輕鬆偵測

2018-05-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕俄羅斯和印度媒體報導，中國空軍最先進的第五代匿蹤戰機「殲20」（J-20）日前才完成首次海洋戰鬥訓練，但印度空軍指稱，其俄羅斯製「蘇愷30」（Su-30MKI）戰機偵測到殲20在西藏現蹤，印方將領甚至聲稱，普通雷達即可偵測到其行蹤。

據報導，中國空軍今年一月起在西藏基地進行兩週一次的定期高緯度戰鬥訓練演習，地點鄰近中印邊界。這是殲20首度與殲10C和殲11等前線軍機執行「超視距作戰（ＢＶＲ）」訓練。中國試圖控制當地空域，以防中印爆發衝突。但印度空軍三月指出，殲20不足以匿蹤，印方有能力對付其威脅。

印度空軍官員指稱，向俄國採購S-400防空飛彈，將增強其追蹤與摧毀殲20的能力。印度空軍已增加其高緯度作戰訓練，並於四月舉行代號「Gagan Shakti」的最大規模擬真兵棋推演，假想敵為中國與巴基斯坦，項目包括模擬蘇愷30在中印邊界打擊高緯度目標等。

演習結束後，印度空軍司令沙哈（Arup Shaha）表示，蘇愷30的雷達可偵測到殲20，這些中國戰機的匿蹤性不佳，印方無須動用特別科技，僅需普通雷達即可偵測到其蹤跡。

前述說法證實印度與西方情報機構的看法，即中國戰機的匿蹤能力不如其所宣稱。對此，中國官方媒體反駁，並無證據顯示殲20在西藏展開訓練，此說旨在製造「中國威脅論」。