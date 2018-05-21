轟6K起降南海島礁 美批中持續擴武

2018-05-21

菲議員批腐蝕區域和平穩定

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國空軍近日調派多架「轟6K」（H-6K）等轟炸機，在南海島礁進行起降訓練，引發美國和菲律賓等東南亞國家強烈抨擊。美國國防部十八日晚間發表聲明，批評中國將主權有爭議的南海島礁「持續軍事化」；多名菲律賓國會議員也批評此舉「進一步腐蝕區域的和平與穩定」。菲國外交部二十日則發表聲明，表示菲國高層訪問團與美軍太平洋司令部正討論「迫切的區域挑戰」，並重申雙方強化聯盟關係的決心。

華爾街日報廿日報導，這是中國人民解放軍首度在南海島礁起降重型轟炸機。由於轟6K作戰半徑近三五二○公里，整個東南亞地區均在其航程內，且衛星照片顯示北京當局近月持續在其掌控的西沙與南沙群島島礁裝設雷達及干擾通訊設施，中國軍機和船艦也頻繁巡航。

解放軍首在南海島礁起降重型轟炸機

中國空軍官方「微博」帳號「空軍發布」與英文「中國日報」先後於十八日和十九日聲稱，中國空軍最近在南海進行起降訓練，由空軍師長級軍官郝建科親自駕駛轟6K，從中國南部某機場起飛，在既定空域完成對海上目標的突擊訓練後，飛往南海某島礁機場。

繼白宮發言人桑德絲本月初表示已直接向北京表達對中方將南海島礁軍事化的關切後，五角大廈發言人羅根（Christopher Logan）透過電子郵件表示，美國仍承諾維持印度─太平洋地區的自由和開放，美方已注意到相關報導，中國在南海爭議焦點（指島礁主權）持續推動軍事化，只會升高緊張情勢，破壞區域穩定。

中國國防部並未具體說明轟6K的演訓時間和地點，但華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）旗下的「亞洲海事透明倡議」（ＡＭＴＩ）指出，轟6K是在西沙最大島、海南省三沙市政府所在地永興島進行起降訓練。ＣＳＩＳ中國事務專家葛萊儀也同意，應該就是永興島；這是首次有轟炸機降落南海島礁，轟6K無疑很快就會在南沙群島降落，因為當地的機棚就是為轟炸機而設。

澳北與關島美軍基地 皆在其作戰半徑內

ＡＭＴＩ警告，轟6（H-6）基本型的作戰半徑即將近一八五○公里，從永興島起飛即可覆蓋整個南海地區，包括馬尼拉與五座菲國軍事基地在內，而這五座基地皆適用美國和菲律賓二○一四年簽訂的「加強國防合作協議」（ＥＤＣＡ）。若中國轟炸機由其南沙三大前哨基地─渚碧礁、美濟礁、永暑礁起飛，即便只是轟6基本型，新加坡及印尼大片領土也在其航程之內。而具有核攻擊能力的轟6K若是從南沙起飛，澳洲北部，甚至關島的美軍基地，都將在其作戰半徑內。