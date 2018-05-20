懷念黛妃 婚禮滿滿白玫瑰

2018-05-20

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕英國哈利王子與美國女星梅根‧馬克爾的婚禮遵循傳統英國聖公會（英國國教）儀式，不過，婚禮音樂與花卉的選取，以及缺少政要出席，顯示他們對這場婚禮的氛圍定調為：在英國國教典禮的架構下，飄著強烈美國味及對哈利母親黛安娜王妃的懷念。

哈利與梅根分別從聖喬治禮拜堂西門進入教堂，西門及整座禮拜堂飾滿白玫瑰等許多當地花卉，而白玫瑰則是黛安娜的最愛。婚禮由溫莎教長康納引言，接著坎特伯里大主教威爾比詢問在場民眾有無理由反對他們合法結婚，在全場鴉雀無聲下，他分別詢問兩人，是否「願意愛著、安慰、尊重與保護」對方，他們皆回應：「我願意！」

演唱靈魂樂 濃濃美國味

黛安娜的姊姊費洛斯朗誦聖經「雅歌」經節後，由美國聖公會首席主教孔茂功（Michael Curry）證道，六十五歲的他是美國聖公會首位非裔主教，公開力挺同志權益，去年並譴責在維州夏洛特維爾市的白人至上主義者聚會是法西斯行為，他也計畫下週參與一場白宮遊行，倡議總統川普的「美國優先」立場是「神學的異端」，應加以抵制，哈利與梅根欽點他為婚禮證道，原因不言可喻。

「王國唱詩班」演唱經典靈魂樂曲《站在我這邊》（Stand By Me），為兩人交換誓約與婚戒揭開序幕。梅根沒有宣誓「順從」丈夫，兩人彼此許諾相守、至死不渝。在交換婚戒後，威爾比隨即說：「我因此宣布你們成為夫妻。」

禱告後，吟唱最後一首聖歌《偉大救主引導我》（Guide me, O thou great redeemer），這首歌在二○一一年哈利胞兄威廉結婚時，是詩班演唱的第一首聖歌，也是黛妃一九九七年喪禮時，最後唱頌的歌曲。

兩人在結婚證書上簽字，典禮在英國國歌《天佑女王》中結束。哈利向女王伊莉莎白二世鞠躬，梅根則行屈膝禮，然後離開，並走上禮拜堂西階，以夫妻身分向群眾致意。