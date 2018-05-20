叛逆王子離婚女星 一見鍾情

2018-05-20

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕英國哈利王子與美國女星梅根是因盲目約會而一見鍾情，愛情終在十九日開花結果。

二○一六年七月，兩人的朋友趁梅根過境倫敦之際，安排兩人相識，當時她三十四歲、離婚三年，而他三十一歲，經歷幾場失敗的感情，以及十年軍旅生涯剛落幕。哈利沒聽過梅根，也沒看過她二○一一年開始演出的美國影集《無照律師》，他回憶道，「當我走進房間看到她時，感到又驚又喜」，並自忖，「在這裡我可要好好地努力表現」。

一見鍾情的兩人，隔天立刻二度相會，幾週後，他說服她一起到非洲南部的波札那露營五天，感情「突飛猛進」。之後，梅根繼續在多倫多拍戲，兩人未曾分開超過兩星期。

哈利說，從女王、父親到哥哥嫂嫂都非常支持他們的交往，而在發現終於尋覓到對王室婚姻伴隨的終身職責感到自在的佳人，他「大大鬆了口氣」。他說：「我難以置信地這麼快戀上梅根，讓我肯定這是命中注定。」

二○一六年十一月，哈利高調抨擊對梅根的種族主義「辱罵與騷擾」，公開證實兩人交往。該憤怒聲明也證實，哈利嚴肅看待這段關係的程度，更甚以往幾樁無緣的感情。

二○一七年十一月，哈利終於求婚。當時他們在肯辛頓宮諾丁罕郡小別墅共度愜意夜晚，梅根說，「這是美妙的驚喜，甜美、自然又非常浪漫，他單腳跪地」，結果在哈利完成求婚、拿出取自母親黛安娜王妃收藏的兩顆鑽石打造的婚戒前，她已脫口說「我願意」。

王室頑童轉性 熱中慈善事業

哈利過去是派對動物，常因跑趴而登上頭條，他總是掙扎於他的王室角色，一心只想脫逃；然而近幾年，他透過從事退伍軍人的慈善工作重建聲譽。他似乎遺傳了母親連接人們的能力及頑皮的特質，他說，亡母總是在他的心中，他也熱中投入母親推動的慈善事業，如今他身邊有了梅根，他說，他們將聚焦在年輕人身上，「我們兩人都熱切期盼帶來永遠的改變」。